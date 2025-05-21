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AMD新品發表 資深副總裁Jack Huynh：「全線AI化」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
超微半導體(AMD)舉辦新聞發布會，由資深副總裁Jack Huynh（圖）主持，展示AMD透過人工智慧（AI）在遊戲、PC及專業工作負載領域所推動的各項卓越進展。記者曾學仁／攝影
超微半導體(AMD)舉辦新聞發布會，由資深副總裁Jack Huynh（圖）主持，展示AMD透過人工智慧（AI）在遊戲、PC及專業工作負載領域所推動的各項卓越進展。記者曾學仁／攝影

國際晶片大廠超微（AMD）今天在台北君悅酒店舉辦COMPUTEX 2025主題演講，由資深副總裁Jack Huynh主持。

國際晶片大廠超微（AMD）發表三大重量級新品，Radeon RX 9060 XT顯示卡、Radeon AI PRO R9700繪圖卡，以及Ryzen Threadripper 9000系列處理器，全面搶攻電競、AI工作站與高效能運算市場，以「全線AI化」策略，結合RDNA 4架構與多核心Threadripper處理器，將在生成式AI浪潮下擴大競爭優勢。

AMD產品Ryzen Threadripper PRO 9000 WX系列處理器。頂規型號9995WX擁有96核心／192執行緒、384MB L3快取與128條PCIe 5.0通道，較前代核心數增加33%。AMD資深副總裁Jack Huynh在於題演講中表示新一代Radeon RX 9060 XT是「專為主流玩家打造的AI驅動顯示卡」，採用RDNA 4架構，配備32個運算單元與最高16GB GDDR6記憶體，光線追蹤吞吐量較前代提升一倍，並整合FSR 4（FidelityFX Super Resolution 4）機器學習升頻技術。

超微半導體(AMD)舉辦新聞發布會，由資深副總裁Jack Huynh（圖）主持，展示AMD透過人工智慧（AI）在遊戲、PC及專業工作負載領域所推動的各項卓越進展。記者曾學仁／攝影
超微半導體(AMD)舉辦新聞發布會，由資深副總裁Jack Huynh（圖）主持，展示AMD透過人工智慧（AI）在遊戲、PC及專業工作負載領域所推動的各項卓越進展。記者曾學仁／攝影
超微半導體(AMD)舉辦新聞發布會，由資深副總裁Jack Huynh（圖）主持，展示AMD透過人工智慧（AI）在遊戲、PC及專業工作負載領域所推動的各項卓越進展。記者曾學仁／攝影
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