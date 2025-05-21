AMD新品發表 資深副總裁Jack Huynh：「全線AI化」

國際晶片大廠超微（AMD）今天在台北君悅酒店舉辦COMPUTEX 2025主題演講，由資深副總裁Jack Huynh主持。

國際晶片大廠超微（AMD）發表三大重量級新品，Radeon RX 9060 XT顯示卡、Radeon AI PRO R9700繪圖卡，以及Ryzen Threadripper 9000系列處理器，全面搶攻電競、AI工作站與高效能運算市場，以「全線AI化」策略，結合RDNA 4架構與多核心Threadripper處理器，將在生成式AI浪潮下擴大競爭優勢。