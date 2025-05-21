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安提國際、高通與鼎新數智攜手合作 COMPUTEX 展現 AI Agent 整合力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
安提國際暨宜鼎國際董事長簡川勝（右）、高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal（中）、鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱（左）。照片／公司提供
安提國際暨宜鼎國際董事長簡川勝（右）、高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理 Nakul Duggal（中）、鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱（左）。照片／公司提供

全球邊緣AI解決方案領導品牌安提國際（Aetina）為宜鼎國際（Innodisk）集團子公司，攜手實現連結智慧運算的技術領導者高通，以及與企業數位轉型領導廠商鼎新數智，21日共同宣布於2025年COMPUTEX國際電腦展發表整合三方技術優勢的「AI生單助理」解決方案。

該平台結合安提強大的邊緣AI運算平台、高通技術公司業界領先的高效能、低功耗AI推論技術以及鼎新數智在企業ERP流程數位化、AI應用落地與系統整合上的深厚實務經驗，協助企業有效解決人工作業成本高與資料處理效率低落的痛點。

鼎新數智「AI 生單助理」以安提MegaEdge AIP-FR68邊緣AI推理系統為基礎，搭載高通AI本地裝置解決方案（Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution，由 Qualcomm Cloud AI 100 Ultra 加速器和高通AI推論套組 組成），為air-gapped隔離網路環境中的生成式AI工作負載提供高達870 TOPS AI運算效能。透過多模態大型語言模型（Multimodal LLM）推理，能快速完成圖像辨識、資訊萃取與表單轉錄，企業僅需以自然語言描述需求，即可快速建立資料輸入、比對與校正的AI應用，大幅降低導入門檻與開發成本。

以日均處理50筆訂單的製造業為例，傳統手動需時150分鐘以上；導入「AI生單助理」後，僅需5分鐘即可完成，作業效率提升高達96%，並有效降低人為錯誤與作業成本。「AI生單助理」具備自主學習機制，能持續優化多版本文件比對與資料轉錄的精準度，如設計圖變更、訂單更新、費用憑證請款等各式場景，並可無縫串接ERP與電子表單...等系統，實現從資料轉錄到工單自動生成的一站式智能作業。

安提國際暨宜鼎國際董事長簡川勝表示，我們與高通及鼎新數智的三方合作，不僅實現AI技術於生產流程的落地應用，更展現邊緣AI平台在解決實務痛點上的關鍵價值。這項解決方案代表的不僅是技術整合，而是為企業提供可負擔、可落地、可擴展的AI轉型之路。

高通 Qualcomm AI

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