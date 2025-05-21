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Red Hat 宣布推出企業級推論伺服器

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 21日宣布，推出 Red Hat AI Inference Server，邁出生成式 AI（gen AI）普及至混合雲的重要一步。作為 Red Hat AI 的企業級推論伺服器，此解決方案不僅源自於 vLLM 社群專案，更透過 Red Hat 整合 Neural Magic 技術加以強化，提供更快的速度、更高的加速器效率與更佳的成本效益。

推論（Inference）是 AI 的關鍵執行引擎，預先訓練模型得以借助此步驟將資料轉化為實際影響的結果。推論作為使用者互動的樞紐，需要迅速且準確的回應。隨著生成式 AI 模型日益複雜，加上生產環境部署規模擴增，推論可能成為一大瓶頸，不僅會消耗大量硬體資源，更可能導致回應速度遲緩並提升營運成本。為了大規模釋放 AI 真正的潛力，並且更從容地應對其潛在的複雜性，強大的推論伺服器已成為必要條件。

Red Hat表示，此次推出 Red Hat AI Inference Server，其開放式推論解決方案是專為高效能設計，搭配模型壓縮（model compression）與最佳化工具。期提供應更加靈敏的使用者體驗，同時企業在選擇 AI 加速器、模型及 IT 環境時得以享有自由度，進而充分釋放生成式 AI 的轉型動能。

Red Hat 副總裁暨AI 事業部總經理 Joe Fernandes 表示，推論是生成式 AI 真正展現價值的地方，在這個階段，特定的模型能為使用者互動提供快速、準確的回應，但這個過程必須以有效且具成本效益的方式實現。Red Hat AI Inference Server 旨在滿足大規模、高效能、高回應性推論的需求，同時維持低資源耗用，進而提供通用推論層，支援在任何環境、任何加速器上執行的任何模型。

伺服器 AI

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