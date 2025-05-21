Red Hat 宣布推出企業級推論伺服器
開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 21日宣布，推出 Red Hat AI Inference Server，邁出生成式 AI（gen AI）普及至混合雲的重要一步。作為 Red Hat AI 的企業級推論伺服器，此解決方案不僅源自於 vLLM 社群專案，更透過 Red Hat 整合 Neural Magic 技術加以強化，提供更快的速度、更高的加速器效率與更佳的成本效益。
推論（Inference）是 AI 的關鍵執行引擎，預先訓練模型得以借助此步驟將資料轉化為實際影響的結果。推論作為使用者互動的樞紐，需要迅速且準確的回應。隨著生成式 AI 模型日益複雜，加上生產環境部署規模擴增，推論可能成為一大瓶頸，不僅會消耗大量硬體資源，更可能導致回應速度遲緩並提升營運成本。為了大規模釋放 AI 真正的潛力，並且更從容地應對其潛在的複雜性，強大的推論伺服器已成為必要條件。
Red Hat表示，此次推出 Red Hat AI Inference Server，其開放式推論解決方案是專為高效能設計，搭配模型壓縮（model compression）與最佳化工具。期提供應更加靈敏的使用者體驗，同時企業在選擇 AI 加速器、模型及 IT 環境時得以享有自由度，進而充分釋放生成式 AI 的轉型動能。
Red Hat 副總裁暨AI 事業部總經理 Joe Fernandes 表示，推論是生成式 AI 真正展現價值的地方，在這個階段，特定的模型能為使用者互動提供快速、準確的回應，但這個過程必須以有效且具成本效益的方式實現。Red Hat AI Inference Server 旨在滿足大規模、高效能、高回應性推論的需求，同時維持低資源耗用，進而提供通用推論層，支援在任何環境、任何加速器上執行的任何模型。
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