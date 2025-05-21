EY 投資 AI 不手軟！豪砸10億美元打造新世代審計平台
全球四大會計師事務所之一的安永（EY）今宣布，其為期四年、總金額超過10億美元的技術投資已達成重大里程碑，那就是成功將生成式人工智慧（GenAI）整合進全球審計技術平台，正式邁入AI驅動的審計新時代，這項創新不僅代表EY審計業務進入下一個技術階段，更展現出安永持續以科技強化審計品質與市場信心的決心。
安永表示，此次引進的AI功能，涵蓋「EYQ Assurance Knowledge」平台，透過生成式AI提供即時、彙整過的審計與會計資訊，這項技術可以根據企業所處產業、地區與業務複雜度提供客製化的協助，讓審計人員能更快取得關鍵資訊，加快作業效率。
安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤指出，「我們持續導入AI技術，目的就是要讓審計流程更現代化。不只是提升工作效率，也為審計人員創造更具吸引力的工作環境，面對未來勞動力趨勢變化也能做好準備。」
除了資訊搜尋與彙整外，EY也推出「AI智慧揭露檢查表」（EY Intelligent Checklists with AI），可根據最新會計準則與法規，提供自動建議回應方向，幫助審計人員快速掌握揭露重點，提升合規性與工作準確率。
另一項重點工具「EY Financial Statement Tie Out」也獲得升級，能協助審計團隊更加有效率地檢查財報的正確性與完整性，提升客戶財務資訊的可信度。
安永強調，所有AI技術的導入皆依循EY制定的AI原則與審計確信框架，資訊來源與回應過程都保持透明、可驗證，確保科技應用同時兼顧專業信任與數據安全。
安永透露，未來將繼續擴大AI於審計領域的應用，帶領全球審計業邁向更高品質、更智能的未來。
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