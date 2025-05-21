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日月光：AI晶片帶動先進測試 業績增幅較封裝成長2倍

中央社／ 台北21日電

台北國際電腦展（COMPUTEX）持續盛大登場，半導體封測廠日月光投控財務長董宏思今天上午出席台灣智慧科技島主題業績展望會透露，今年測試業績的成長幅度可較封裝增加2倍，今年關燈工廠數量可達60多座。

董宏思指出，高階人工智慧（AI晶片設計製造複雜度大幅增加，客戶對先進測試需求大增，日月光投控積極擴充先進測試產能，涵蓋晶圓測試（CP）和成品測試（FT），預估今年測試業績成長幅度，將較封裝業績成長幅度，增加2倍。

日月光今年先進測試業績大幅成長，董宏思預期到年底，測試業績占日月光封裝測試材料（ATM）業績比重，將提升至19%至20%，投控持續擴大在AI晶片測試的市占率。

在AI自動化關燈工廠布局，董宏思指出，到2024年，日月光投控已有56座關燈工廠，強化AI自動化製程，預估今年自動化關燈工廠數量可提升到60多座。

展望今年外部環境，董宏思指出，持續關注關稅政策變化、全球政經局勢發展、以及產業提前拉貨潮動向，下半年營運走勢仍須審慎觀察。

晶片 日月光 AI

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