日月光：AI晶片帶動先進測試 業績增幅較封裝成長2倍
台北國際電腦展（COMPUTEX）持續盛大登場，半導體封測廠日月光投控財務長董宏思今天上午出席台灣智慧科技島主題業績展望會透露，今年測試業績的成長幅度可較封裝增加2倍，今年關燈工廠數量可達60多座。
董宏思指出，高階人工智慧（AI）晶片設計製造複雜度大幅增加，客戶對先進測試需求大增，日月光投控積極擴充先進測試產能，涵蓋晶圓測試（CP）和成品測試（FT），預估今年測試業績成長幅度，將較封裝業績成長幅度，增加2倍。
日月光今年先進測試業績大幅成長，董宏思預期到年底，測試業績占日月光封裝測試材料（ATM）業績比重，將提升至19%至20%，投控持續擴大在AI晶片測試的市占率。
在AI自動化關燈工廠布局，董宏思指出，到2024年，日月光投控已有56座關燈工廠，強化AI自動化製程，預估今年自動化關燈工廠數量可提升到60多座。
展望今年外部環境，董宏思指出，持續關注關稅政策變化、全球政經局勢發展、以及產業提前拉貨潮動向，下半年營運走勢仍須審慎觀察。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言