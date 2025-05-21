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凱基證券攜櫃買中心辦國際電腦展前論壇 吸引300位法人齊聚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

提升台灣資本市場國際能見度，凱基證券日前攜手櫃買中心舉辦「2025台北國際電腦展展前論壇」，邀請信驊等八家優質上櫃企業與會，吸引約300位國內外法人投資人出席，並安排六場主題論壇，聚焦各企業在科技與製造領域的創新實力與潛力。

凱基證券董事長許道義表示，這次論壇展示出台灣企業在散熱、高效運算、工控系統、IC設計、遠端管理晶片、半導體材料、系統設備、自動化機械、精密製程設備等關鍵領域的實力與應用潛力，也提供企業與投資人直接對話的平台，促進更深層的產業與資本連結。

這次參與論壇的八家優質企業包括雙鴻（3324）、波若威（3163）、宜鼎（5289）、信驊（5274）、新應材（4749）、志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）等，皆為產業鏈中的關鍵技術提供者，透過安排邀請各企業總經理、發言人或財務長出席。

凱基證券指出，本次論壇藉由主題簡報與現場互動，說明企業策略與市場發展藍圖，讓台灣頂尖企業與國外內專業法人搭起交流橋樑，展現出國內外資本市場對台灣中堅企業的高度興趣。

論壇由許道義、凱基證券總經理方維昌、櫃買中心董事長簡立忠、櫃買中信總經理陳麗卿親自出席，展現雙方推動企業國際化的決心，同時顯示台灣企業的卓越成就並促進國際投資者的交流與合作。

櫃買中心 凱基證

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