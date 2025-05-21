大眾投控華麗轉身 老牌PC廠變身雙軸轉型幕後推手

大眾電腦是台灣最老牌的個人電腦廠商之一，在PC市場剛發跡的1990年代，旗下除了代工，還擁有自有品牌LEO，為台灣第2大PC廠，與宏碁並列。但之後一度走下坡，甚至面臨重整再上市窘境，但危機也是轉機，如今，老牌PC廠搖身變成幫助企業「雙軸轉型」的重要幕後推手。

談起那段艱辛的轉型歲月，大眾投控董事長簡民智曾回憶，由於當初公司太晚西進中國設廠，加上轉投資電路板、機殼等事業失利，營運陷入谷底。連年虧損的大眾電腦被迫面臨下市重整，2004年以「大眾投控」的名稱重新掛牌上市，大眾電腦成為大眾投控百分百持股子公司。

不過，重新上市之後並非一路坦途，大眾投控進入轉型瘦身階段，是陣痛期的開始，從2004年至2015年，大眾連虧12年，直到2016年才轉虧為盈。

西進中國投資慢半拍讓大眾投控一度陷入困境，但也讓公司意識到不能再與同業拚大量生產，因此開始聚焦利基市場。大眾投控全球市場行銷協理黃賀詩告訴中央社記者，那段時間，公司賦予的任務就是不要做太多消費性產品，努力開發具前瞻性、軟實力的新藍海。

轉型過程中，公司發現代工生產的智慧盒子，外觀貼上非常多不同的Logo，有很多客戶都要，且出貨量相當大。它是物聯網（IoT）接地端的資料收集器，可以連接大量的感測器，收集並分析數據後回送IoT平台，協助企業即時掌握設備運行狀態與生產過程。

就這樣，大眾投控誤打誤撞一腳踏進物聯網的新世界。

剛開始，大眾投控只是協助物聯網裝置設備代工，2010年，機緣巧合，台灣某知名企業集團在各地大舉興建太陽能案場，向大眾投控提出需求，希望做一個中央監控平台，管理幾百座太陽能案場的即時資訊。大眾電腦智慧綠能事業部協理余英妮說，這是大眾投控從設備代工升級至IoT監控系統建置的起點，這也讓大眾首次接觸到監控系統與綠能減碳可以如何做結合。

這兩年，AI大行其道，然而AI模型訓練的第一步就是必須有大量且準確的數據才能提供電腦系統學習訓練，進而做出正確判斷與決策。大眾投控累積多年的IoT經驗，成為數據收集、監控的專家，也因此成為AI世界重要的幕後推手。

熱鬧的台北大巨蛋，不僅常常舉辦球賽、演唱會等大型活動，另外還有商城、影城、飯店等總共5棟樓。余英妮表示，包括空調系統、監視系統、消防系統、電梯系統、給排水系統、太陽能系統、防盜保全系統等，總共有超過6萬個各式裝置、設備，背後的中央監控管理系統，就是出自大眾投控之手。

余英妮說，這些不同的裝置設備就像聯合國，背後有BACnet IP、Modbus RTU、API、SNMP、I/O等不同傳輸協定，洋洋灑灑20至30種，大家都講不同語言，要如何整合成可以溝通的統一監控平台，背後是門大學問。大眾投控過去的PC經驗，具備豐富的軟硬體整合與開發能力，剛好派上用場。

大眾投控同時具備資料收集器、物聯網平台，與圖控軟體等3大關鍵能力，能收集管理各種IoT數據，但這只是第一步，余英妮說，把各種數據集中監控，可以一目瞭然，提供專家做出正確的判斷決策，未來更可以進一步導入AI技術，透過AI訓練與經驗累積，從IoT進化成AIoT，大眾投控已經開始著手進行。

另外，面對2050年淨零排放目標，智慧監控與管理應用服務，也成為節能減碳背後重要的利器。余英妮說「要減碳，總要知道從哪裡減起。」

除了智慧物聯網，大眾投控也跨足太陽能等綠能案場興建，對於綠色減碳不陌生。大眾投控已入列台積電的合格供應商清單（AVL），台積電南科先進封裝2廠屋頂上的太陽能板，就是大眾投控負責建置維運。

簡民智分析，台灣在綠電發展上，過度專注在創能，如太陽能開發，風電建置，但用電量增加是長期趨勢，尤其這幾年AI運算大為流行，AI資料中心耗電量相當大，如果只專注在創能，恐怕無法追上用電消耗的速度，必須搭配儲能與節能。大眾投控希望透過有效的智慧監控與管理，提高能源使用效率，減少不必要的浪費。

例如大眾的智慧樓宇中央管理系統，除了給水循環、停車場、門禁管理等傳統控制外，能連結如空調、電梯、照明等電力相關系統，在同一個平台進行整合監控，並利用AI做到遠程診斷及優化分析。

同時，大眾投控也積極與產官研合作，在產品中導入新的AI技術，例如與資策會軟體技術研究院（軟體院）合作，將公司原本的車用AR HUD（擴增實境抬頭顯示器）產品，導入資策會的AI熱成像物件辨識技術，推出「AI熱成像AR-HUD智慧駕駛警示系統」。

大眾投控主管介紹，車電市場上的傳統影像式先進駕駛輔助系統（ADAS），多採可見光相機作為感測元件，作用原理與人眼相似，能見度容易受到環境光線影響，例如夜間容易受到光影干擾，或是下大雨或起霧等惡劣天氣，也會導致駕駛的行車可視範圍與ADAS辨識能力受限。

資策會發展AI熱成像物件辨識技術多年，累積豐富的車輛行人物件的熱成像深度學習資料庫（FormosaDataset），大眾據此開發出「AI熱成像智慧駕駛警示系統」，可在惡劣低光源或雨霧駕駛情境下，優於傳統影像警示技術，實現全天候保障行車安全，這也成為大眾投控在AI技術應用導入上的另一項實證。

余英妮說，AI轉型與綠能轉型，剛開始是兩條平行線，如今開始出現交集。「雙軸轉型」不是口號，而是現在進行式，未來大眾投控希望憑藉數據管理與綠能案場的雙重經驗，成為幫助企業雙軸轉型的最強後盾。