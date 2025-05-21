摩爾定律宣告結束 這檔 ETF 掌握投資良機

輝達（NVDA）執行長黃仁勳在2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）上發表驚人宣言，指出「摩爾定律」已結束，強調「未來只有天空能限制AI產業的發展速度。」凸顯AI已進入迅速普及化的技術突破期，也是顛覆式創新科技的甜蜜成長期。中國信託投信表示，AI正處於如同個人電腦、網際網路、智慧型手機及電動車等顛覆式創新科技的爆發前夕，此時投資聚焦顛覆式創新企業的中國ARK創新主動式ETF（00983A），可掌握具爆發性成長潛力企業的投資良機。

黃仁勳指出，摩爾定律因物理限制、晶片成本上升及能源效率的問題已宣告終結。輝達透過3D晶片封裝、NVLINK技術及機械與液冷系統，成功重塑AI基礎建設，實現每六個月效能翻倍的驚人速度，未來甚至可能縮短至三個月翻倍。他也強調，輝達已從GPU晶片業者轉型為AI基礎建設領導者，帶動AI產業從3億美元擴展至數兆美元規模。

中國信託投信表示，歷史總是驚人相似。黃仁勳的分享揭示，AI的爆發性成長正重演個人電腦、網際網路、智慧型手機及電動車等顛覆式創新的歷史軌跡。這些技術從萌芽到普及，皆帶動相關企業市值飆升，創造可觀投資報酬。如今，AI正處於類似的爆發前夕，投資聚焦顛覆式創新00983A，正是搶佔未來成長動能的絕佳時機。

00983A經理人唐祖蔭表示，美國總統川普上任後，廢除前總統拜登的AI風險管理命令，為AI與創新科技發展開啟更寬廣的道路。其「美國優先」政策亦鼓勵技術研發與生產回流美國，特別有利於中小型成長股與重視研發的企業。此外，美國聯準會（Fed）啟動降息循環，企業資金成本降低，投資意願提升，將進一步催化技術升級與產品革新，為顛覆式創新企業創造絕佳成長環境。

唐祖蔭指出，當新科技應用落地並廣泛為人所接受後，企業業績將加速成長。根據過往經驗，當無人知曉的技術開始發展，到終端市場推出首款量產產品或服務，直至普及至一般民眾的過程中，可發現相關個股繳出優勢行情。例如網際網路興起後的思科（CSCO）、電動車滲透率提高後的特斯拉（TSLA），以及生成式AI應用落地後的輝達，都曾迎來可觀漲幅。

但唐祖蔭也說，這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股基金的優勢。

以《方舟投資》（ARK Invest）為例，其早在特斯拉與知名電商平台Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前布局。隨著業績兌現，個股市值大幅躍升，也為ARK Invest的投資組合帶來顯著報酬。這充分體現主動式投資的早期參與優勢：在創新題材萌芽階段即參與布局。中國信託投信看好ARK Invest資》在顛覆式創新領域的研究專業，因此積極接觸，成功促成全台第一檔海外主動式ETF，將於6月2日至6月5日展開募集，協助投資人從潛力新創產業中，發掘更具爆發成長的創新企業。

唐祖蔭指出，觀察ARK Invest旗下的方舟創新ETF（ARKK），自4月8日美股觸底反彈以來，漲幅逾4成，大幅超越那斯達克指數及科技七巨頭的，展現主動選股在市場遭錯殺時，精準掌握寶藏題材的優勢。00983A為ARKK的「姐妹版」，同樣鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題 。而00983A除了關注大型成長股，也積極探索中小型股的投資機會。

中國信託投信表示，美國大型科技股目前占美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會；另外，00983A費用率低於傳統主動基金，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動ETF之外的另類選擇，力求為投資人創造潛在超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。