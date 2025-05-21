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影／超微 COMPUTEX 2025 發表會 台積 IT 主管現身站台

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
AMD於COMPUTEX 2025發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，其中企業客戶與夥伴台積也派代表現身。記者尹慧中攝影
AMD於COMPUTEX 2025發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，其中企業客戶與夥伴台積也派代表現身。記者尹慧中攝影

超微AMD於COMPUTEX 2025發表產品與趨勢，其中提到企業應用架構時，台積（2330）IT主管也現身站台。台積企業架構採用AMD平台已多年，他提到，台積在全球製造足跡擴張需要一致與穩定的系統，並提升流程效率。

超微 台積 AMD

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