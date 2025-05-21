明遠精密股東會／通過2.3元盈餘分配案
明遠精密（7704）21日舉行股東常會，順利通過各項議案每股配發2.3元；並補選一席獨董。
明遠精密2024年合併營收7.6億元，年增4.5%。毛利率35.5%，年減3.73個百分點。稅後純益8,954.8萬元，年減13%；每股稅後純益2.91元。
股東會今天承認配發2.3元現金股利，配息約79%。
明遠精密今年首季合併營收1.59億元，季減14.4%，年減12.8%。毛利率34.65%，分別季增2.37及年增0.55個百分點。稅後純益1,637.2萬元，季增24.3%，年減27.4%；每股稅後純益0.49元。
累計今年前四個月合併營收2.19億元，年減14.2%。
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