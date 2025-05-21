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AMD COMPUTEX 聚焦 AI 與遊戲新技術 高階主管曝 FSR 4 細節

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
超微（AMD）21日在台北國際電腦展記者會Press Conference at COMPUTEX 2025上由高階主管說明趨勢。AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh分享產業趨勢。記者尹慧中攝影
超微（AMD）21日在台北國際電腦展記者會Press Conference at COMPUTEX 2025上由高階主管說明趨勢。AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh分享產業趨勢。記者尹慧中攝影

超微（AMD）21日在台北國際電腦展記者會（Press Conference at COMPUTEX 2025）上由高階主管說明趨勢。AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh分享產業趨勢提到，遊戲改變了他的職涯，AMD從生活方方面面已無處不在，不僅是OpenAI平台的重要夥伴，AMD在遊戲上的體驗提供更沉浸的服務。

他並提到，與過去的FSR 版本不同，FSR 4 的新版FSR Redstone結合機器學習能力，進一步將FSR 4 將充分利用RDNA4 架構和RX 90 系列顯示卡效能拉升，預計今年下半年導入市場且預計超過60款遊戲可望支援。

他強調，AMD建構生態系統包含半導體矽設計與OEM夥伴讓AI PC更輕盈且更有效率，甚至優於蘋果配備M4 Pro的產品。

AMD 在Computex 2025展示技術與趨勢看法。記者尹慧中攝影
AMD 在Computex 2025展示技術與趨勢看法。記者尹慧中攝影

AMD AI

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