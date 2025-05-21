AMD COMPUTEX 聚焦 AI 與遊戲新技術 高階主管曝 FSR 4 細節
超微（AMD）21日在台北國際電腦展記者會（Press Conference at COMPUTEX 2025）上由高階主管說明趨勢。AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh分享產業趨勢提到，遊戲改變了他的職涯，AMD從生活方方面面已無處不在，不僅是OpenAI平台的重要夥伴，AMD在遊戲上的體驗提供更沉浸的服務。
他並提到，與過去的FSR 版本不同，FSR 4 的新版FSR Redstone結合機器學習能力，進一步將FSR 4 將充分利用RDNA4 架構和RX 90 系列顯示卡效能拉升，預計今年下半年導入市場且預計超過60款遊戲可望支援。
他強調，AMD建構生態系統包含半導體矽設計與OEM夥伴讓AI PC更輕盈且更有效率，甚至優於蘋果配備M4 Pro的產品。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言