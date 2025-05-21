長江存儲首度進駐台北國際電腦展COMPUTEX 2025

中國記憶體廠長江存儲今年首次參加台北國際電腦展（ COMPUTEX 2025），展出旗下旗下零售儲存品牌「致態 ZHITAI」固態硬碟、行動固態硬碟、記憶卡等熱門產品及企業級的強大儲存解決方案，廣泛應用於行動通訊、消費電子、電腦、伺服器及數據中心等領域。

長江存儲表示，旗下「致態」固態硬碟（SSD ）產品皆搭載長江存儲獨家晶棧® Xtacking架構，最新的「TiPro9000 固態硬碟」更搭載最新一代晶棧® Xtacking 4.0 架構快閃記憶體，為致態首款PCle 5.0 固態硬碟，並附贈可拆卸式散熱器，更提供最高 4TB 超大容量選項，讓需要大量容量空間的專業創作者也能夠擺脫容量焦慮，盡情揮灑創意。

此外，「TiPro9000 固態硬碟」的順序讀取速度高達 14,000MB/s、順序寫入速度高達 12,500MB/s ，讓重度遊戲玩家可感受最頂尖的流暢遊戲體驗。TiPro9000 更憑藉卓越的設計理念與出色的使用體驗，榮獲全球工業設計領域權威獎項——2025 年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）的紅點獎（Red Dot Winner），獲得國際認可。

致態口碑人氣款SSD——「TiPlus7100 固態硬碟」同樣搭載晶棧® Xtacking® 架構快閃記憶體，讀取速度高達 7,000 MB/s、順序寫入速度高達 6,000 MB/s，並提供 512GB 至 4TB 的多元容量選項，適合各類型日常使用者及專業工作者。TiPlus7100 固態硬碟的主機記憶體緩衝技術（HMB），配置SLC Cache智慧快取，更全面提升固態硬碟整體運行速度，讓電腦開機、應用程式與遊戲開啟、檔案保存與傳輸等不須再耗費大量時間。

此外，隨著近年遊戲畫面發展更加精緻，擁有高效能的固態硬碟對於玩家能夠盡情享受不卡頓的遊戲樂趣來說也日漸重要。2024 年 5 月起，擁有強大儲存技術與多元高效能產品生態系的致態更成為 3A遊戲大作《黑神話：悟空》（Black Myth: Wukong）官方指定合作儲存品牌，推出 TiPlus7100 固態硬碟《黑神話：悟空》聯名版。TiPlus7100聯名版具備 HMB 主機記憶體緩衝及 SLC 智慧快取技術，讓遊戲運行、場景切換流暢自如，並提供 1TB 及 2TB 兩款容量選擇。不僅附贈限量專屬天命人身份卡，還擁有搭配遊戲畫風的重墨風格包裝，是玩家不可錯過的最佳收藏與實用產品。