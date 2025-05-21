AWS 在台啟動「零介入科技」計畫 兩年內培育兩萬人才、新創公司
Amazon AWS今年參與台北國際電腦展（COMPUTEX），以智慧自動化製造主題，舉辦「從區域到全球 亞馬遜創新戰略發布會」。AWS台灣暨香港總經理王定愷宣布在台灣起動「零介入科技」（Zero-Intervention Technology Program），結合台灣硬體能量 ，推動兩年內、訓練2萬名人才、新創，舉辦黑客松等活動，目標是兩年後技術能夠出海。
AWS上次參加台北國際電腦展已經是2018年，睽違七年後再度參展。AWS近年加大在台灣投資，去年宣布今年將取動「AWS亞太（台北）區域」的資料中心計畫，今年在論壇中再度宣布新的在台合作計畫，緯創、廣達、智邦、91APP等台灣協力夥伴也共襄盛舉。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言