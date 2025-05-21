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AWS 在台啟動「零介入科技」計畫 兩年內培育兩萬人才、新創公司

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Amazon AWS今年參與台北國際電腦展（COMPUTEX），以智慧自動化製造主題，舉辦「從區域到全球 亞馬遜創新戰略發布會」。AWS台灣暨香港總經理王定愷宣布在台灣起動「零介入科技」（Zero-Intervention Technology Program），結合台灣硬體能量 ，推動兩年內、訓練2萬名人才、新創，舉辦黑客松等活動，目標是兩年後技術能夠出海。

AWS上次參加台北國際電腦展已經是2018年，睽違七年後再度參展。AWS近年加大在台灣投資，去年宣布今年將取動「AWS亞太（台北）區域」的資料中心計畫，今年在論壇中再度宣布新的在台合作計畫，緯創、廣達、智邦、91APP等台灣協力夥伴也共襄盛舉。

黑客松 電腦展

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