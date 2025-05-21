Google Android XR 整合 Gemini 並強化與三星合作

Google、Meta等大廠研究XR穿戴裝置已十多年，Google I/O大會也宣布旗下Android XR平台整合Gemini技術，將驅動一個包含頭戴式裝置、智慧眼鏡以及介於兩者之間各式裝置的完整生態系。將提供AI幫助，解放用戶雙手，與周遭環境互動。

Google先前與三星和高通共同發表 Android XR，三星的Project Moohan頭戴裝置也將於今年稍晚推出，主要以無邊際螢幕做沉浸式體驗，導入Gemini技術，則可望進一步為用戶執行操作，帶來更便利且強大的使用體驗。Google同時宣布將與致力創新的眼鏡品牌如Gentle Monster 與 Warby Parker合作，共同打造外型時尚且搭載 Android XR 的智慧眼鏡，並將深化與三星的夥伴關係，讓Android XR的應用從頭戴式裝置進一步拓展到智慧眼鏡，雙方將共同打造一個軟體和硬體參考平台，協助整個生態系打造出色的智慧眼鏡。今年稍晚，開發者們將可以開始運用此平台打造相關應用。

這些智慧眼鏡配備相機、麥克風和喇叭，能與手機協作，讓使用者無需拿出手機，就可以存取應用程式。選配的鏡片內嵌顯示器則能在需要的時候，以兼顧隱私的方式提供實用資訊。透過與Gemini的整合，讓智慧眼鏡能看見並聽見用戶正在做的一切，進而理解所處的情境、記住重要的事物，並在關鍵時刻提供協助。Google也預覽Android XR 智慧眼鏡在真實生活情境的多元應用，像是傳訊息給朋友、完成預約、詢問路線導航、拍照等等，甚至透過兩個人之間的即時語言翻譯功能，展現智慧眼鏡為使用者帶來「現實世界的即時字幕」。