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Google 宣布 AI 搜尋模式 打造個人化服務與代理能力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2025 Google I/O大會在台灣時間21日凌晨登場，Google正式推出AI搜尋技術。年初Google已開始測試Google 搜尋中的AI 模式（AI Mode），今日起在美國正式推出AI模式。Google強調，AI模式是截至目前最強大的AI搜尋功能，具備更進階的推理和多模態互動能力，美國用戶未來會在Google搜尋頁面以及Google應用程式的搜尋列中，看到「AI模式」分頁，除了更精確完整的搜尋結果，AI模式也開始提供代理服務，以及透過個人化情境提供量身打造的搜尋結果。

Google先前透過「AI摘要」，在用戶詢問各式各樣的問題後給予用戶解答與參考相關的網頁連結，Google指出，使用者在體驗過AI摘要後，對搜尋結果的滿意度更高，使用搜尋的頻率也增加，在美國和印度等市場，針對顯示「AI 摘要」的查詢，帶動了Google使用量超過一成的成長。

Google搜尋面臨新的競爭對手，包括OpenAI、Grok、Perplexity等。Google則以強大自然語言基礎和AI運算技術因應挑戰。Google大語言模型Gemini已發展到Pro 2.5以上，並宣布Google搜尋的AI模式是率先引進Gemini許多前瞻能力的起點，也將逐步將AI模式的功能與特色，整合到Google搜尋的核心體驗中。Google將在搜尋中導入最強大的Gemini 2.5模型客製版，應用於AI模式及AI摘要兩大功能上。

Google指出，AI模式中加入Deep Research功能，幫助完成深度研究與探索。能發出數百個搜尋指令、整合不同來源的資訊進行推理，並在幾分鐘內生成一份包含完整引用來源的研究報告，節省過去可能需要花費數小時的資料搜集與研究時間。並以搜尋中的即時功能快速取得所需資訊，Google將Project Astra即時能力整合到Google搜尋中，帶來更多元的多模態互動體驗。推動即時搜尋（Search Live），將可透過鏡頭即時針對當下看到的物品和Google搜尋對話。

Google搜尋的AI模式也將導入AI代理能力，例如主動幫用戶查詢門票資訊以外，還提供比價和剩餘數量，最終呈現符合確切需求的門票選項，用戶選擇在自己最習慣的網站上完成購買，掌握購買的最終決定權。這項代理功能將首先開放應用於活動票券訂購、餐廳訂位和當地服務預約。

「對於想要更客製化搜尋體驗的使用者，AI 模式很快將能根據你過去的搜尋紀錄提供個人化的建議。我們會先從 Gmail 開始，讓使用者可以選擇連結各項Google應用程式，帶入更多屬於自己的個人情境資訊，例如連動多個應用程式的資訊，讓用戶可以以多項條件要求提出複合的搜尋項目，包括設計有特定需求的旅遊服務」。

美國 Google AI

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