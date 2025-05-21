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Google I/O 大會展示三大新應用 攜手 HP 推 Google Beam

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google於台灣時間21日清晨舉辦2025年Google I/O大會，宣布多項產品更新與最新資訊。Google暨Alphabet執行長Sundar Pichai於主題演講則公布了Google Beam、Gemini Live及AI代理等實用產品與功能。

今年Google I/O的開場播放以旗下Veo平台生成的影片。Sundar Pichai公布由先前計畫Project Starline 開發的3D視訊技術發展出的AI優先3D影音通訊平台產品Google Beam。Beam採用了最先進的全新影片模型，將2D影片串流轉換為逼真的3D體驗，擁有近乎完美的頭部追蹤技術，以每秒60幀的速度進行即時運算。這項服務將可帶來更自然、更沉浸式的對話體驗。Google將與HP合作，首批Google Beam裝置預計將於今年稍晚提供早期客戶體驗。

其次，Google將在會議通訊產品Google Meet加入可以協助人們打破語言隔閡的語音翻譯技術，以「近乎即時」翻譯對話內容，並對上說話者的聲音、語氣，甚至是細微的表情，進行更自然的跨語言對話。英文與西班牙文翻譯的Beta測試版已向Google AI Pro和Ultra方案訂閱者推出，未來幾周將陸續支援更多語言。Workspace企業用戶則可於今年稍晚開始參與早期測試。

另一項同樣在I/O大會上亮相的新計畫Project Astra，協助使用者理解周遭真實環境的通用AI助理。Gemini Live功能中整合Project Astra的相機與螢幕分享功能。目前已經開放給所有Android使用者體驗，並將從今天開始，陸續向iOS的使用者推送更新。

Sundar Pichai並細數過去一年來Google AI的成就，去年同期AI產品和API每月處理的詞元（token）總量為9.7 兆。現在每月已超過480兆，成長50倍。超過700萬名開發者使用Gemini 模型進行開發，比去年同期增加了五倍；在 Vertex AI上的Gemini使用量也成長了40倍；Gemini應用程式的每月活躍使用人數已突破四億；Gemini 應用程式中使用2.5 Pro的使用者，使用量增加了45%。

Google AI

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