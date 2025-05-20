聯發科明年旗艦晶片天璣9600 估可望以2奈米製程打造
聯發科（2454）執行長蔡力行20日在電腦展主題演講中透露，該公司將有2奈米製程晶片於今年9月設計定案，且屆時會有大量出貨，並暗示大家可能猜得到是什麼產品。外界依據前述線索推測，所指產品應是明年可能推出的旗艦手機晶片天璣9600系列。
聯發科今年要推出的天璣9500晶片，將以台積電N3P製程打造，至於明年規劃要推出的天璣9600，外界估計應當是以2奈米製程打造。
聯發科目前包括手機、車用晶片產品線，以及特殊應用IC（ASIC）案件，都有利用3奈米製程打造的產品，其中包括現有的天璣9400系列旗艦手機晶片，以及智慧座艙旗艦晶片C-X1等。
蔡力行表示，聯發科在過去6年不斷提升晶片效能，例如CPU的性能提升3.1倍，GPU性能提升達7.4倍，NPU更是提升達29.1倍，未來持續採用2奈米先進製程，相較於3奈米製程，產品效能可望提升15％、功耗降低25％，支持未來從邊緣至雲端的各類高效能運算需求。
蔡力行並指出，當後續先進製程演進到A16或A14製程等，聯發科也將會持續評估導入。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言