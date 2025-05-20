聯發科明年旗艦晶片天璣9600 估可望以2奈米製程打造

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）執行長蔡力行20日在電腦展主題演講中透露，該公司將有2奈米製程晶片於今年9月設計定案，且屆時會有大量出貨，並暗示大家可能猜得到是什麼產品。外界依據前述線索推測，所指產品應是明年可能推出的旗艦手機晶片天璣9600系列。

聯發科今年要推出的天璣9500晶片，將以台積電N3P製程打造，至於明年規劃要推出的天璣9600，外界估計應當是以2奈米製程打造。

聯發科目前包括手機、車用晶片產品線，以及特殊應用IC（ASIC）案件，都有利用3奈米製程打造的產品，其中包括現有的天璣9400系列旗艦手機晶片，以及智慧座艙旗艦晶片C-X1等。

蔡力行表示，聯發科在過去6年不斷提升晶片效能，例如CPU的性能提升3.1倍，GPU性能提升達7.4倍，NPU更是提升達29.1倍，未來持續採用2奈米先進製程，相較於3奈米製程，產品效能可望提升15％、功耗降低25％，支持未來從邊緣至雲端的各類高效能運算需求。

蔡力行並指出，當後續先進製程演進到A16或A14製程等，聯發科也將會持續評估導入。

聯發科 晶片 奈米

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