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劉揚偉秀出創世紀智慧平台 鴻海：要為機器人裝上大腦

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海衝刺AI再進擊，董事長劉揚偉揭露集團「Genesis（創世紀）」智慧平台。聯合報系資料照
鴻海衝刺AI再進擊，董事長劉揚偉揭露集團「Genesis（創世紀）」智慧平台。聯合報系資料照

鴻海（2317）衝刺AI再進擊，董事長劉揚偉昨（20）日揭露集團「Genesis（創世紀）」智慧平台，透過AI來重構智慧製造、智慧電動車，以及智慧城市三大應用，並攜手輝達等策略合作夥伴，搭配自研大語言模型「Foxconn Brain」，推進AI工廠與資料中心布局。

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天開展，劉揚偉出席並發表主題演講，釋出以上訊息。劉揚偉並透露，鴻海正在打造新一代機器人，突破傳統簡單的「手與眼」概念，結合輝達的Omniverse平台，「要為機器人裝上大腦。」

鴻海創世紀智慧平台
鴻海創世紀智慧平台

這象徵鴻海集團朝AI驅動企業轉型，邁出關鍵步伐。劉揚偉指出，鴻海一直強調智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台或應用，這一切將透過「Foxconn Brain」來驅動。

他說，「Foxconn Brain」是鴻海自行研發的大語言模型，源自Meta Llama的開放大語言模型，並建立在鴻海高雄的AI資料中心，該資料中心採用輝達H100、GB200與GB300等AI伺服器建構。

劉揚偉指出，利用輝達Omniverse平台，讓鴻海得以運用數以百萬計的模擬來訓練機器人大腦，使它們在現實世界中也能立即有效地運作，這種模式為「實體 AI」（Physical AI），這是一種全新的智慧形態，能夠無需人力介入，自主適應，並完成複雜任務。

他強調，鴻海的創世紀智慧平台是一個強大的基礎架構，結合創新應用情境、運算單元（Token），以及高強度的技術，讓AI能夠大規模的部署。鴻海正與領先夥伴攜手，徹底轉型製造業，「創世紀智慧平台的時代已經啟動。」

劉揚偉指出，雖然鴻海在工廠中已有大量導入機器人，但真正的變革卻是來自於AI。鴻海將工廠切分為三層結構，首先透過輝達Omniverse平台建構虛擬工廠，其次導入AI工廠進行模型訓練，最終才是實體建廠。他強調：「這種順序，可以讓我們在真正動工前，就完成最佳化設計。」

除了工廠導入AI，劉揚偉說，鴻海也在智慧電動車與智慧城市兩大平台建設AI。例如鴻海的電動巴士，目前已在高雄上路，車上裝載多種感測器，累積大量街道資料，為智慧城市應用奠定基礎。他說，目前城市的應用例如智慧交通、醫療、建築等都「各自為政」，鴻海推動Smart3D平台，整合城市的資訊流與知識流。

鴻海 劉揚偉 AI

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