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台灣大管理團隊 奪七項大獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大總經理林之晨在「全亞洲電信業（不含日本）」、「亞洲電信業(不含日本、中國大陸)」分別連續三年、連續四年獲選「最佳執行長（Best CEO）」。 台灣大／提供
台灣大哥大總經理林之晨在「全亞洲電信業（不含日本）」、「亞洲電信業(不含日本、中國大陸)」分別連續三年、連續四年獲選「最佳執行長（Best CEO）」。 台灣大／提供

知名財經媒體及研究機構Extel舉辦「2025年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（20）日公布成績，台灣大哥大（3045）分別在「全亞洲（不含日本）」、「亞洲區（不含日本、中國大陸）」雙榜連續三年與四年獲得「最受尊崇企業」，更是台灣五家獲選企業中得分最高的企業。

台灣大還在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳ESG」、「最佳董事會」、「最佳投資人團隊」、「最佳投資人關係人員」、「最佳投資人關係」等七項評比中全面奪冠。

其中，台灣大在「全亞洲電信業（不含日本）」連續三年蟬聯「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳ESG」冠軍；在「亞洲電信業（不含日本、中國大陸）」連續四年蟬聯「最佳執行長」、「最佳財務長」，並在董事長蔡明忠領導下，蟬聯「最佳 ESG」、「最佳董事會」、「最佳投資人關係」第一，成為亞洲電信業中最受專業投資人肯定的企業。

Extel原為《機構投資人（Institutional Investor）》， 2025年度調查邀請來自1,167家機構的5,437名買方基金經理人，以及157家機構的863名賣方分析師，總計1,324家機構、6,300名投票者，針對亞洲18個產業進行評比投票，今年共有1,668家公司及2,367名受評人選。

本調查使用發展數十年的評比方法論，嚴格篩選投票人身分且不接受第三方贊助，以確保各項評比獨立性，每年針對公司、執行長、財務長、投資者關係專業人員等進行多維度的評比，廣泛蒐集全球基金經理人、券商分析師投票及評價，反映資本市場以獨立和量化的方式，反饋投票者心目中的亞洲最佳管理團隊。

台灣大總經理林之晨今年在「全亞洲電信業（不含日本）」、「亞洲電信業(不含日本、中國大陸)」分別連續三年、連續四年獲選「最佳執行長（Best CEO）」。

林之晨表示，台灣大2023年底合併台灣之星，服務近千萬用戶，以電信為永續成長的基礎，多元獨門方案滿足廣大用戶需求，更拓展Telco+Tech生態系，布局AI、mo幣、電信金融、電動車生態圈等科技事業，穩健財務表現，為股東創造更多價值。

展望未來，台灣大堅持公司治理，嚴守誠信透明，與投資者和市場充分溝通，為利害關係人創造長期可持續的價值。

台灣大財務長張家麒表示，面對快速變化的資通訊市場，台灣大透過策略性併購合併台灣之星，擴大規模經濟，2025年第1季電信營業利益年增30%，是近七年新高，稅後純益36.6億元，年增23%；每股純益1.21元，展現強勁獲利動能及現金流量產生能力，持續放大股東價值。

日本 台灣大哥大

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