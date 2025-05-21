工研院揪伴 秀衛星連網

「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且愈建愈多！」正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，2025年，美國南部與中西部已成為台灣電子代工大廠新戰場。鴻海、緯創、廣達、英業達、仁寶等大廠陸續鉅資加碼美國投資，動作之密集、金額之龐大，宣示台灣ICT產業「美國製造」快馬加鞭。 過去十數年，台灣ICT產業多以中國大陸為主軸，如今集體搶進美國，也為下一代AI超級電腦、AI伺服器、邊緣運算與智慧電動車相關產業，建立區域生產機會。台廠能否在這場全球製造版圖重構中占得先機？

2025-05-21 06:00