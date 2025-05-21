工研院揪伴 秀衛星連網
工研院昨（20）日在台北國際電腦展展出全球領先NTN衛星連網技術「B5G/6G NTN廣覆蓋基地台系統」，讓服務供應商不用更新既有硬體設備，經由軟體更新即可讓手機直接連上衛星通訊，感受陸海空3D通訊無死角的高速連網。
該技術攜手產業完成多軌道衛星端到端驗證，如高軌衛星攜手中華電信（2412），低軌衛星攜手聯發科等，落地實證成果更參與國際標準組織提案，並布局NTN自主技術標準智財權，期望打造我國NTN衛星通訊供應鏈，串聯產業上中下游從晶片、天線模組、基地台、使用者終端、電信營運商等融入國際生態系。
經濟部昨天在台北國際電腦展舉行科技研發主題館開幕式，匯聚工研院、金屬中心、紡織所、設研院等四大法人及網通廠商，展示30項創新技術與產業成果。
經濟部產業技術司長郭肇中表示，NTN基地台系統的技術水準已與國際同步。
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