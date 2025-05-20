和碩擴大產品線 攻美麗商機
和碩（4938）集團除了搶進目前科技產業最夯的機器人、AI伺服器等產品線，也持續開發新事業，今年在COMPUTEX首度展示擴增實境（AR）智能眼鏡；在經營有成的隱形眼鏡事業基礎上，擴大產品線至美容科技事業，開發美容儀等新產品，搶攻美麗商機。
和碩集團旗下晶碩多年來經營隱形眼鏡事業，是集團獲利小金雞，在其成功基礎上，近年又成立美彤與晶澈，擴大美容事業產品線，開發美容儀等新產品，今年和碩也在COMPUTEX完整呈現相關布局。
和碩看好美容科技產業商機大，推出「PRIIö」潼妍煥彩美容儀，讓消費者以合理價格在家深度清潔、導入保養品及提拉臉部肌肉等多功能美容保養。並開發出全台灣第一座多波長皮秒雷射儀，不僅能處理深層肌膚問題，更能以高密度能量打入肌膚，減少治療次數，使肌膚快速復原。
此外，和碩首度展示「Verge」系列AR智能眼鏡。和碩表示，Verge系列AR智能眼鏡結合最尖端技術，由AI驅動，為實體世界與數位世界提供無縫交融體驗。
和碩表示，Verge系列AR智能眼鏡特色包括單眼超亮Micro LED顯示器及應用AMAT和Celled最新光子先進技術的高效率超輕量光波導片。核心為QualcommAR1 Gen1平台，提供清晰視覺效果和流暢性能，加上全機重量低於45克，強化舒適性和可佩戴性。
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