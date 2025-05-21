輝達AI新亮點 大摩按讚
輝達執行長黃仁勳19日發布半客製化的人工智慧（AI）系統「NVLink Fusion」，摩根士丹利（大摩）分析師認為是項重大發展，因為這項產品互連技術擴大了輝達生態系統，可整合客製特殊應用積體電路（ASIC）與非輝達的中央處理器。
大摩重申給予輝達「加碼」評等，目標價160美元。輝達19日收135.57美元，意味還有18%上行空間。分析師表示，仍須進一步分析，來了解新策略對競爭局勢與客戶選擇的全面影響。
輝達高層表示，為回應客戶需求，推出NVLink Fusion。用戶在打造AI基礎設施時，可用其他廠商生產的CPU、搭配輝達Blackwell繪圖處理器（GPU），也能用輝達的Grace CPU配合其他公司的客製AI晶片。兩種情況下，都需要NVLink Fusion運算結構。
Rosenblatt證券分析師卡西迪在客戶報告中表示，發布NVLink Fusion，是黃仁勳的台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演說最大重點，輝達可藉此參與客戶的客製晶片藍圖，包含超大規模資料中心等。他給予輝達目標價178美元。
Melius研究分析師瑞茲（Ben Reitze）也說，推出NVLink Fusion是「大事」，表示輝達想在資料中心支出取得更多份額，也暗示該公司未來想銷售更多軟體。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言