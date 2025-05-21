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輝達AI新亮點 大摩按讚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

輝達執行長黃仁勳19日發布半客製化的人工智慧（AI）系統「NVLink Fusion」，摩根士丹利（大摩）分析師認為是項重大發展，因為這項產品互連技術擴大了輝達生態系統，可整合客製特殊應用積體電路（ASIC）與非輝達的中央處理器。

大摩重申給予輝達「加碼」評等，目標價160美元。輝達19日收135.57美元，意味還有18%上行空間。分析師表示，仍須進一步分析，來了解新策略對競爭局勢與客戶選擇的全面影響。

輝達高層表示，為回應客戶需求，推出NVLink Fusion。用戶在打造AI基礎設施時，可用其他廠商生產的CPU、搭配輝達Blackwell繪圖處理器（GPU），也能用輝達的Grace CPU配合其他公司的客製AI晶片。兩種情況下，都需要NVLink Fusion運算結構。

Rosenblatt證券分析師卡西迪在客戶報告中表示，發布NVLink Fusion，是黃仁勳的台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演說最大重點，輝達可藉此參與客戶的客製晶片藍圖，包含超大規模資料中心等。他給予輝達目標價178美元。

Melius研究分析師瑞茲（Ben Reitze）也說，推出NVLink Fusion是「大事」，表示輝達想在資料中心支出取得更多份額，也暗示該公司未來想銷售更多軟體。

黃仁勳 輝達 AI

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