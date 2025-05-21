快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聯發科2奈米晶片 9月設計定案

經濟日報／ 記者鐘惠玲朱子呈／台北報導

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（20）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中透露，今年9月將有2奈米製程晶片設計定案，屆時會大量出貨，暗示大家「可能猜得到是什麼產品」。外界推測，應是明年可能推出的旗艦手機晶片天璣9600系列。

聯發科目前包括手機、車用晶片產品線，以及特殊應用IC（ASIC）案件，都有利用3奈米製程打造的產品，包括現有的天璣9400系列旗艦手機晶片，以及智慧座艙旗艦晶片C-X1等。

蔡力行表示，聯發科過去六年不斷提升晶片效能，例如CPU性能提升3.1倍，GPU性能提升7.4倍，NPU更提升達29.1倍，未來持續採用2奈米先進製程，相較3奈米製程，產品效能可望提升15%、功耗降低25%，支持未來從邊緣至雲端各類高效能運算需求。

蔡力行並指出，後續先進製程演進到A16或A14製程時，聯發科也會持續評估導入。聯發科從邊緣到雲端AI運算的四大主軸，在過去這一年都有超乎預期進展。面對接下來的AI浪潮，持續透過四大主軸，與堅強的跨平台布局，從手機、Chromebook、智慧物聯網、車用、AI超級電腦，到AI資料中心ASIC方案，加速實現邊緣到雲端的AI創新。

為因應高速運算對技術日漸複雜的需求，蔡力行說，聯發科會持續投資下一世代技術，在運算與晶片高速互連介面上，持續推動製程升級，SerDes技術也提升至448G。

聯發科 晶片

延伸閱讀

AI晶片需求不高？日媒曝：台積電熊本廠產能利用率低

美封殺華為晶片 中批破壞貿談、要求「糾偏糾錯」

聯發科雙蔡出擊 台北國際電腦展商機大爆發

雷軍：小米3奈米旗艦晶片玄戒O1已大規模量產

相關新聞

COMPUTEX開展「今年是AI轉骨第二章」！黃志芳拆3突破：AI全面普及要來了

2025年全球局勢大轉變，全球不但面對川普2.0的關稅變局，各國人工智慧（AI）產業競爭，今年也進入「Chapter 2」，台北國際電腦展（COMPUTEX）這個根植台灣、立足全球的獨一無二科技展，再度成為全球科技焦點。

黃仁勳曝台灣很忙 ICT產業部署AI集體衝「美國製造」

「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且愈建愈多！」正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，2025年，美國南部與中西部已成為台灣電子代工大廠新戰場。鴻海、緯創、廣達、英業達、仁寶等大廠陸續鉅資加碼美國投資，動作之密集、金額之龐大，宣示台灣ICT產業「美國製造」快馬加鞭。 過去十數年，台灣ICT產業多以中國大陸為主軸，如今集體搶進美國，也為下一代AI超級電腦、AI伺服器、邊緣運算與智慧電動車相關產業，建立區域生產機會。台廠能否在這場全球製造版圖重構中占得先機？

急單延續 群創、友達第2季吃補 面板報價上揚 訂單可期

關稅議題引爆面板業急單效益延續，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬面板價格，面板報價在淡季...

面板雙虎啟動轉型 拚營運向上

因應面板市況起伏，面板雙虎友達、群創啟動轉型大計，從公司策略、高階主管掌旗人等層面多管齊下，力求營運持續向前衝，繳出更好...

台灣大管理團隊 奪七項大獎

知名財經媒體及研究機構Extel舉辦「2025年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（20）日公布成績，台灣大哥大分別在「全亞洲...

工研院揪伴 秀衛星連網

工研院昨（20）日在台北國際電腦展展出全球領先NTN衛星連網技術「B5G/6G NTN廣覆蓋基地台系統」，讓服務供應商不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。