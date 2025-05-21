快訊

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

電腦展首度亮相 和碩機器狗 衝刺新事業

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢（中）昨率領團隊展示自研機器狗。記者黃義書／攝影
和碩董事長童子賢（中）昨率領團隊展示自研機器狗。記者黃義書／攝影

和碩（4938）集團轉型衝刺新事業，參展台北國際電腦展（COMPUTEX）首度公開自研的AI機器狗。和碩董事長童子賢昨（20）日指出，AI與智慧機械技術正逐步落地應用，具備強大感測與運動能力的機械體將扮演防災、救援、警消等任務中要角。

和碩近年並重兵布局伺服器業務，也看好今年相關業績有望翻倍成長。

和碩今年首次參展，以「TECH MAKER」為主題，規劃「TECH」四大主題區域，全面展示在人工智慧運算、智慧移動、次世代通訊、美容科技及健康輔助等方面研發成果與解決方案。

和碩首度公開機器狗原型產品，可附載50-60公斤，續航力達8到12小時以上。該四足機器狗為和碩集團自研產品，和碩除組裝製造，包含感測器、網通零組件也採用集團子公司產品。

針對機器人業務，童子賢指出，早在25年前，索尼（SONY）推出的機器狗已初見未來趨勢端倪。從SONY產品到新一代機械動力智慧裝置，不一定只長得像狗，未來也可能有機械駱駝、機械大象、機械水牛等，重點是必須具備高度智慧化能力。

童子賢分析，智慧機械除必須高度智慧化，強大動力及感測器也不可或缺，25年前這些構想只能想像與模擬，但現在不一樣，未來即將在很多場域看到各種智慧化機械，在救災、搜救、偵測危險地形等協助人類。

在伺服器方面，和碩本次電腦展延續今年參加輝達（NVIDIA）GTC大會產品陣容，展示支援GB300 AI伺服器產品及超微（AMD）解決方案；和碩共同執行長鄭光志指出，今年第2季因伺服器出貨給半導體大廠客戶，預估營收有望三位數季增，相關業務全年營收將翻倍成長。

童子賢強調，AI技術正快速滲透至各類產業，包括藥品研發、建築設計、製造工廠模擬等領域，台灣產業界不再單打獨鬥，是以上下游攜手共創模式，加速技術轉化與商業應用落地。相信未來五至十年是智慧機械與AI應用的黃金時代，台灣必須把握這波機會，持續強化研發與國際合作。

智慧機械 和碩 AI

延伸閱讀

出席台北國際電腦展開幕儀式 賴清德總統參觀展區

童子賢嘆台灣長年重生產、輕應用 呼籲：把AI熱潮變經營助力

童子賢看台幣爆升、熱錢湧動：你把它叫禿鷹也行、叫候鳥也行

聯經人文企業獎 童子賢獲特別貢獻獎

相關新聞

COMPUTEX開展「今年是AI轉骨第二章」！黃志芳拆3突破：AI全面普及要來了

2025年全球局勢大轉變，全球不但面對川普2.0的關稅變局，各國人工智慧（AI）產業競爭，今年也進入「Chapter 2」，台北國際電腦展（COMPUTEX）這個根植台灣、立足全球的獨一無二科技展，再度成為全球科技焦點。

黃仁勳曝台灣很忙 ICT產業部署AI集體衝「美國製造」

「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且愈建愈多！」正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，2025年，美國南部與中西部已成為台灣電子代工大廠新戰場。鴻海、緯創、廣達、英業達、仁寶等大廠陸續鉅資加碼美國投資，動作之密集、金額之龐大，宣示台灣ICT產業「美國製造」快馬加鞭。 過去十數年，台灣ICT產業多以中國大陸為主軸，如今集體搶進美國，也為下一代AI超級電腦、AI伺服器、邊緣運算與智慧電動車相關產業，建立區域生產機會。台廠能否在這場全球製造版圖重構中占得先機？

急單延續 群創、友達第2季吃補 面板報價上揚 訂單可期

關稅議題引爆面板業急單效益延續，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬面板價格，面板報價在淡季...

面板雙虎啟動轉型 拚營運向上

因應面板市況起伏，面板雙虎友達、群創啟動轉型大計，從公司策略、高階主管掌旗人等層面多管齊下，力求營運持續向前衝，繳出更好...

台灣大管理團隊 奪七項大獎

知名財經媒體及研究機構Extel舉辦「2025年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（20）日公布成績，台灣大哥大分別在「全亞洲...

工研院揪伴 秀衛星連網

工研院昨（20）日在台北國際電腦展展出全球領先NTN衛星連網技術「B5G/6G NTN廣覆蓋基地台系統」，讓服務供應商不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。