電腦展首度亮相 和碩機器狗 衝刺新事業

和碩（4938）集團轉型衝刺新事業，參展台北國際電腦展（COMPUTEX）首度公開自研的AI機器狗。和碩董事長童子賢昨（20）日指出，AI與智慧機械技術正逐步落地應用，具備強大感測與運動能力的機械體將扮演防災、救援、警消等任務中要角。

和碩近年並重兵布局伺服器業務，也看好今年相關業績有望翻倍成長。

和碩今年首次參展，以「TECH MAKER」為主題，規劃「TECH」四大主題區域，全面展示在人工智慧運算、智慧移動、次世代通訊、美容科技及健康輔助等方面研發成果與解決方案。

和碩首度公開機器狗原型產品，可附載50-60公斤，續航力達8到12小時以上。該四足機器狗為和碩集團自研產品，和碩除組裝製造，包含感測器、網通零組件也採用集團子公司產品。

針對機器人業務，童子賢指出，早在25年前，索尼（SONY）推出的機器狗已初見未來趨勢端倪。從SONY產品到新一代機械動力智慧裝置，不一定只長得像狗，未來也可能有機械駱駝、機械大象、機械水牛等，重點是必須具備高度智慧化能力。

童子賢分析，智慧機械除必須高度智慧化，強大動力及感測器也不可或缺，25年前這些構想只能想像與模擬，但現在不一樣，未來即將在很多場域看到各種智慧化機械，在救災、搜救、偵測危險地形等協助人類。

在伺服器方面，和碩本次電腦展延續今年參加輝達（NVIDIA）GTC大會產品陣容，展示支援GB300 AI伺服器產品及超微（AMD）解決方案；和碩共同執行長鄭光志指出，今年第2季因伺服器出貨給半導體大廠客戶，預估營收有望三位數季增，相關業務全年營收將翻倍成長。

童子賢強調，AI技術正快速滲透至各類產業，包括藥品研發、建築設計、製造工廠模擬等領域，台灣產業界不再單打獨鬥，是以上下游攜手共創模式，加速技術轉化與商業應用落地。相信未來五至十年是智慧機械與AI應用的黃金時代，台灣必須把握這波機會，持續強化研發與國際合作。