面板雙虎啟動轉型 拚營運向上

因應面板市況起伏，面板雙虎友達（2409）、群創啟動轉型大計，從公司策略、高階主管掌旗人等層面多管齊下，力求營運持續向前衝，繳出更好成績單。

友達強調，持續推動轉型與產品組合改善策略，聚焦智慧移動以及垂直場域應用兩大支柱的成長，改善顯示科技（Display）事業的產品組合，追求長期獲利的穩定與持續改善，讓體質更強健、更有能力因應外部衝擊。

群創強化醫療、車用等利基型市場布局之餘，也調整高階人事，力求策略連貫化。