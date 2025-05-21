急單延續 群創、友達第2季吃補 面板報價上揚 訂單可期
關稅議題引爆面板業急單效益延續，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬面板價格，面板報價在淡季中仍相對有撐，監視器面板更因品牌廠搶在關稅開徵前拉貨，報價持續上漲，助攻群創（3481）、友達業績；群創直言，「本季訂單超乎預期」。
面板雙虎都看好關稅帶來的急單效益，友達指出，監視器面板全球市場今年首季傳統淡季，仍繳出年增2%佳績，連續五季正成長，就是反映川普政府祭出對等關稅，造成一波提前消費及拉貨潮。加上中國大陸官方「以舊換新」補貼政策助威，今年加入IT用面板，更激勵市況。
友達看好，本季在新CPU、GPU及台北國際電腦展（COMPUTEX）新產品挹注，以及AI PＣ趨勢下，將帶動低能耗機種的需求，本季有大陸五一和電商618檔期促銷刺激，可維持需求不墜。
群創指出，消費性電子因應關稅問題，客戶提前在上半年拉貨，急單明顯，使本季訂單超乎預期。預期本季非顯示器領域出貨量與上季持平；商用顯示器估季增低個位數百分比；消費性顯示器亦與上季持平。
集邦研究副總范博毓表示，5月監視器面板受關稅議題發酵帶動，拉貨動能不錯。
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