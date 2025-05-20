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COMPUTEX／2025年電腦展所帶動商機有望創新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
COMPUTEX 2025於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。黃淑惠／攝影
COMPUTEX 2025於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館隆重登場。黃淑惠／攝影

COMPUTEX 2025 20日開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，今年電腦展參展國家、廠商及人數等再創新高，今年的電腦展所帶動的商機也會刷新史上記錄，AI是一個全新的運用，這次的商機不是立即產生，而是滾動式不斷增加，有望再創下史上最好的成績單。

COMPUTEX 2025於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館隆重登場，人潮滿滿今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，計有來自34國1,400家參展商，使用4,800個攤位，展示面積達8萬平方公尺。

總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、行政院院長卓榮泰、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX 2025序幕，宣告全球科技年度盛會正式啟動。

黃志芳指出，AI已跨越圖靈邊界，開始擁有記憶，智慧更近人類，是連結硬體與軟體、人類與人工智慧的深度革新。台灣正站在這波轉型的核心，憑藉我們在半導體、創新能量與先進運算技術的優勢，從晶片到應用展現AI產業鏈實力，引領AI新時代的到來。

黃志芳進一步分析，外界都非常關心展覽效益，但在COMPUTEX期間，每家科技大廠除呈現技術、服務外，也來台與供應鏈夥伴深度合作與連結，商機是滾動式不斷成長，若以今年預登買主數創歷年最多，也有800位國際媒體來台採訪，這個展覽已經是全球科技產業最重視的展覽，相信所創造商機相當龐大。

適逢InnoVEX創新與新創展區創立十周年，作為全球矚目的新創平台，本屆吸引來自24國、450家新創企業參展，展出規模較去年成長12.5%。同時比利時、巴西、法國、澳洲、日本、泰國、菲律賓、以色列、波蘭與捷克等10國籌組國家館，大秀國際新創肌肉。NVIDIA Inception Program、時代基金會（Garage+）、Starfab、證券櫃檯買賣中心、Edge AI Foundation、Interlink等育成單位亦帶來新創團隊共同參展，激起無限創意火花。

COMPUTEX 2025 20日盛大開展，人潮大爆滿。黃淑惠／攝影
COMPUTEX 2025 20日盛大開展，人潮大爆滿。黃淑惠／攝影
總統賴清德(左二)出席20日2025年「台北國際電腦展（COMPUTEX）」希望台灣產業界能與全球供應鏈能朝著三大面向進行合作，也可以籌組國家隊。黃淑惠／攝影
總統賴清德(左二)出席20日2025年「台北國際電腦展（COMPUTEX）」希望台灣產業界能與全球供應鏈能朝著三大面向進行合作，也可以籌組國家隊。黃淑惠／攝影
COMPUTEX 2025開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，今年電腦展參展國家、廠商及人數等再創新高，這次的商機滾動式不斷增加。黃淑惠／攝影
COMPUTEX 2025開幕，外貿協會董事長黃志芳指出，今年電腦展參展國家、廠商及人數等再創新高，這次的商機滾動式不斷增加。黃淑惠／攝影

黃志芳 AI

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