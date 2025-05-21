鴻海赴法設先進封測廠 法國代表盼有以大帶小效應
鴻海宣布與法商設立合資公司，布局半導體先進封測。法國在台協會主任龍燁今天表示，此案進一步建立歐洲晶片供應鏈，也期待複製台積電模式「以大帶小」，吸引中小型台企來法國，並鼓勵法企與台灣建立在研發面向的夥伴關係。
鴻海19日宣布，和法國Thales SA以及Radiall SA簽訂三方合作備忘錄，將在法國設立合資公司，投入半導體先進封裝測試（OSAT），初期服務歐洲市場，客戶應用涵蓋汽車、太空科技、6G行動通訊、國防等。此次在法國推動的2份專案，預計結合相關合作夥伴，總投入規模約2.5億歐元（約新台幣84.8億元）。
法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）下午接受聯訪指出，繼輝能科技（ProLogium Technology）在法國設置巨型電池工廠後，此合作案是台企近2年對法國的第2大投資案，也是歐洲首座先進封裝測試廠；這是雙贏，Thales SA能與半導體產業重要角色成為夥伴，鴻海則能與歐洲太空產業合作。
談及台積電在德國設廠，龍燁表示，鴻海與法商的合資公司是投入先進封裝測試，非晶片製造，此案更進一步建立歐洲的晶片供應鏈；也期望能複製台積電模式「以大帶小」，吸引更多中小型台灣公司來到法國，建立鴻海供應鏈。
龍燁說明，歐洲致力提升半導體產業自主，但老實說，歐洲距離複製台灣供應鏈的能力還很遙遠，因此在發展製造能力的同時，也致力與供應鏈中的關鍵企業建立夥伴關係，這也產業自主的一環。
媒體關切，在美國總統川普（Donald Trump）「再工業化」口號下，法國是否擔心台灣企業進駐歐洲量能受限。
龍燁直言，確實有此擔憂，但並非近憂。川普政府力推商界對美投資，雖然讓競爭變得激烈，「但我們並不驚慌」，美國此趨勢早在自拜登政府就開始，歐洲需要維持具有吸引力的投資環境，也做好市場多元化。
被問及法企對台的投資機會，龍燁解釋，法國策略是一方面吸引台企投資法國，一方面鼓勵法企與台灣公司建立夥伴關係，尤其是在研發面向，雖有些成功案例，但並不足夠。
龍燁進一步表示，有法國公司期望與台灣公司開展半導體、人工智慧（AI）合作，已挑選出一些合適公司並審核其提案，正研議與台灣官方共同支持這些公司，意味未來數月內，小型法企與台企在半導體、AI的研發合作可期，「這是雙向的」。
龍燁舉例說明，上週1家專精於矽基光子振盪器技術的法國新創公司LumiSync訪台，尋求協助半導體節能的解方，掌握類似技術的公司都想與台積電、鴻海等公司合作。
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