快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

鴻海赴法設先進封測廠 法國代表盼有以大帶小效應

中央社／ 台北20日電

鴻海宣布與法商設立合資公司，布局半導體先進封測。法國在台協會主任龍燁今天表示，此案進一步建立歐洲晶片供應鏈，也期待複製台積電模式「以大帶小」，吸引中小型台企來法國，並鼓勵法企與台灣建立在研發面向的夥伴關係。

鴻海19日宣布，和法國Thales SA以及Radiall SA簽訂三方合作備忘錄，將在法國設立合資公司，投入半導體先進封裝測試（OSAT），初期服務歐洲市場，客戶應用涵蓋汽車、太空科技、6G行動通訊、國防等。此次在法國推動的2份專案，預計結合相關合作夥伴，總投入規模約2.5億歐元（約新台幣84.8億元）。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）下午接受聯訪指出，繼輝能科技（ProLogium Technology）在法國設置巨型電池工廠後，此合作案是台企近2年對法國的第2大投資案，也是歐洲首座先進封裝測試廠；這是雙贏，Thales SA能與半導體產業重要角色成為夥伴，鴻海則能與歐洲太空產業合作。

談及台積電在德國設廠，龍燁表示，鴻海與法商的合資公司是投入先進封裝測試，非晶片製造，此案更進一步建立歐洲的晶片供應鏈；也期望能複製台積電模式「以大帶小」，吸引更多中小型台灣公司來到法國，建立鴻海供應鏈。

龍燁說明，歐洲致力提升半導體產業自主，但老實說，歐洲距離複製台灣供應鏈的能力還很遙遠，因此在發展製造能力的同時，也致力與供應鏈中的關鍵企業建立夥伴關係，這也產業自主的一環。

媒體關切，在美國總統川普（Donald Trump）「再工業化」口號下，法國是否擔心台灣企業進駐歐洲量能受限。

龍燁直言，確實有此擔憂，但並非近憂。川普政府力推商界對美投資，雖然讓競爭變得激烈，「但我們並不驚慌」，美國此趨勢早在自拜登政府就開始，歐洲需要維持具有吸引力的投資環境，也做好市場多元化。

被問及法企對台的投資機會，龍燁解釋，法國策略是一方面吸引台企投資法國，一方面鼓勵法企與台灣公司建立夥伴關係，尤其是在研發面向，雖有些成功案例，但並不足夠。

龍燁進一步表示，有法國公司期望與台灣公司開展半導體、人工智慧（AI）合作，已挑選出一些合適公司並審核其提案，正研議與台灣官方共同支持這些公司，意味未來數月內，小型法企與台企在半導體、AI的研發合作可期，「這是雙向的」。

龍燁舉例說明，上週1家專精於矽基光子振盪器技術的法國新創公司LumiSync訪台，尋求協助半導體節能的解方，掌握類似技術的公司都想與台積電、鴻海等公司合作。

法國 半導體 供應鏈

延伸閱讀

歐洲掀核能復興 德國不再反對核能列再生能源

鴻海三菱電動車來了 裕隆三義廠製造！拿下首家傳統車廠訂單 為何是三菱？

黃仁勳驚喜站台！劉揚偉出考題：「Team台灣」對你有什麼意義？

不賣弄、更大方！第78屆坎城影展 老牌法國影后伊莎貝雨蓓螢光綠高訂秀氣場

相關新聞

鴻海三菱電動車來了 裕隆三義廠製造！拿下首家傳統車廠訂單 為何是三菱？

鴻海進軍電動車第6年，終於拿到傳統車廠訂單，三菱將採用鴻華設計的電動車，進軍紐澳市場。這對鴻海有何意義？三菱在打什麼算盤？

COMPUTEX開展「今年是AI轉骨第二章」！黃志芳拆3突破：AI全面普及要來了

2025年全球局勢大轉變，全球不但面對川普2.0的關稅變局，各國人工智慧（AI）產業競爭，今年也進入「Chapter 2」，台北國際電腦展（COMPUTEX）這個根植台灣、立足全球的獨一無二科技展，再度成為全球科技焦點。

黃仁勳曝台灣很忙 ICT產業部署AI集體衝「美國製造」

「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且愈建愈多！」正如輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所言，2025年，美國南部與中西部已成為台灣電子代工大廠新戰場。鴻海、緯創、廣達、英業達、仁寶等大廠陸續鉅資加碼美國投資，動作之密集、金額之龐大，宣示台灣ICT產業「美國製造」快馬加鞭。 過去十數年，台灣ICT產業多以中國大陸為主軸，如今集體搶進美國，也為下一代AI超級電腦、AI伺服器、邊緣運算與智慧電動車相關產業，建立區域生產機會。台廠能否在這場全球製造版圖重構中占得先機？

急單延續 群創、友達第2季吃補 面板報價上揚 訂單可期

關稅議題引爆面板業急單效益延續，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬面板價格，面板報價在淡季...

面板雙虎啟動轉型 拚營運向上

因應面板市況起伏，面板雙虎友達、群創啟動轉型大計，從公司策略、高階主管掌旗人等層面多管齊下，力求營運持續向前衝，繳出更好...

台灣大管理團隊 奪七項大獎

知名財經媒體及研究機構Extel舉辦「2025年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（20）日公布成績，台灣大哥大分別在「全亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。