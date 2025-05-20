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佳士達加速無人機布局 新增擎壤、 翔隆兩公司加入AI大艦隊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
佳士達董事長陳其宏展示新加人艦隊成員擎壤科技開發的農業噴藥無人機。記者簡永祥／攝影
佳士達董事長陳其宏展示新加人艦隊成員擎壤科技開發的農業噴藥無人機。記者簡永祥／攝影

佳士達加速無人機布局。佳士達董事長陳其宏今日出席明基佳世達聯合艦隊2025 COMPUTEX展AI綜效記者會後受訪時表示，無人機技術已成為特定場域的智慧轉型重要推手，而佳士達也在成為無人機國家成員後，看好無人機未來在商用領域龐大商機，近期新納入擎壤科技和翔隆航太兩家無人機公司，成為聯合艦隊中AI大艦隊成員。

陳其宏表示，擎壤科技和翔隆航太所打造的無人機，都各自有擅長方場域，擎壤在農用藥物噴灑有很高的口碑和高市占；翔隆則專精消防救災及特殊目的搜察。他強調，加入佳士達AI大艦隊後，佳士達可整合艦隊資源，例如艦隊中的智通專精數位微波通訊，這項技術可以讓無人機在沒有GPS衛星定位系統，仍能達到通訊無死角運作，可支援相關成員開發不同場域的無人機機形。

陳其宏強調，目前國內無人機開發公司規模相對小，以艦隊方式運作後，各家專司各自領域後，可由佳士達提供研發及製造等資源為後援，進而進軍國際市場。

佳士達今日也宣布，佳世達科技推出的全方位商用型智能無人機系列，提供Made in Taiwan的設計、研發、製造垂直整合服務。產品線涵蓋訓練機、偵察機、空汙採樣機、VTOL、植保機及光電板清洗機，完美滿足智慧農業、國土巡航、環境監測、智慧巡檢、智能搜救及訓練考照等多元應用場域需求。系統核心具備AI自主飛行擴充能力，整合智慧避障與視覺辨識技術，為客戶帶來前所未有的使用體驗。

不過，陳其宏呼籲政府應重視台灣目前無人機開發還有很多法規限制，例如規畫無人機定點運用貨物甚至設立無人機空中搭乘試驗場域，因為很多國家都展開相關測試，台灣必須跟上國際腳步，避免錯失商機。

陳其宏 無人機 AI

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