佳士達加速無人機布局 新增擎壤、 翔隆兩公司加入AI大艦隊

佳士達加速無人機布局。佳士達董事長陳其宏今日出席明基佳世達聯合艦隊2025 COMPUTEX展AI綜效記者會後受訪時表示，無人機技術已成為特定場域的智慧轉型重要推手，而佳士達也在成為無人機國家成員後，看好無人機未來在商用領域龐大商機，近期新納入擎壤科技和翔隆航太兩家無人機公司，成為聯合艦隊中AI大艦隊成員。

陳其宏表示，擎壤科技和翔隆航太所打造的無人機，都各自有擅長方場域，擎壤在農用藥物噴灑有很高的口碑和高市占；翔隆則專精消防救災及特殊目的搜察。他強調，加入佳士達AI大艦隊後，佳士達可整合艦隊資源，例如艦隊中的智通專精數位微波通訊，這項技術可以讓無人機在沒有GPS衛星定位系統，仍能達到通訊無死角運作，可支援相關成員開發不同場域的無人機機形。

陳其宏強調，目前國內無人機開發公司規模相對小，以艦隊方式運作後，各家專司各自領域後，可由佳士達提供研發及製造等資源為後援，進而進軍國際市場。

佳士達今日也宣布，佳世達科技推出的全方位商用型智能無人機系列，提供Made in Taiwan的設計、研發、製造垂直整合服務。產品線涵蓋訓練機、偵察機、空汙採樣機、VTOL、植保機及光電板清洗機，完美滿足智慧農業、國土巡航、環境監測、智慧巡檢、智能搜救及訓練考照等多元應用場域需求。系統核心具備AI自主飛行擴充能力，整合智慧避障與視覺辨識技術，為客戶帶來前所未有的使用體驗。

不過，陳其宏呼籲政府應重視台灣目前無人機開發還有很多法規限制，例如規畫無人機定點運用貨物甚至設立無人機空中搭乘試驗場域，因為很多國家都展開相關測試，台灣必須跟上國際腳步，避免錯失商機。