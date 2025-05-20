群聯執行長潘健成：邊緣AI落地 要有強大記憶體儲存支援

NAND Flash控制IC大廠群聯(8299)入列輝達供應鏈，執行長潘建成今(20)天受訪表示，群聯的AI儲存解決方案，被列入輝達供應鏈，他強調，AI在地端落地，一定要有龐大的儲存記憶體做後盾，他樂見輝達加速邊緣AI布局。至於未來是否與群聯推出的aiDAPTIV +接軌，潘健成笑說：「快了」。

潘健成雖未透露太多與輝達的合作細節，但也看出群聯近來在邊緣AI布局的AI解決方案「aiDAPTIV +」受到AI開發商注意。

群聯今天就在台北國際電腦開展， 展出台灣大採用群聯解決方案所推出的「AI聽寫大哥」， 能聽懂台灣、中英文等多種語言混用的AI語音紀錄平台，潘健成表示，今年是邊緣AI落地應用元年，公司自2023年4月啟動aiDAPTIV+方案，從2024年累計200個POC（概念驗證）案並不斷增加，同時三大GPU原廠也已完成POC，群聯將扮演AI落地的關鍵推動角色，且未來也會把方案授權出去；潘建成強調，群聯不是唯一的供應商，但該方案是市場唯一。

潘建成透露，群聯的aiDAPTIV+方案不需重新設計特規硬體，客戶僅需在既有伺服器平台上搭載該軟體方案，即可完成導入，顯著降低前置成本。他直言，這是中小企業唯一能負擔、真正實現落地應用的AI方案。相較於需百片GPU並仰賴高速連結架構的傳統方案，aiDAPTIV+僅需少量GPU即可完成訓練與推論。

潘建成並點出未來NAND Flash報價會趨於平穩，NAND Flash也因原廠減產供給量少，但原廠也擔心漲幅過大會壓抑需求，預期會有秩序調整 供應，下半年報價將趨於平穩，而下半年供給還是吃緊，但應是整體短缺格局，價格下跌空間有限。

他並強調，群聯是全球少數可完整提供Flash控制晶片供應商，且是能提供系統級方案的公司之一，目前推出的128TB SSD方案，已全面採用自研IP，移除ARM架構、改採RISC-V設計。

在製程方面，群聯6奈米PCIe Gen5控制IC已量產，與同業Gen5方案相比，功耗降低17%、速度更快。而對於4奈米進程，潘建成坦言，成本極高，但現在投入有望在2027年、2028年量產。至於是否考慮赴美投片，潘建成表示，這將取決於客戶需求，「若客戶要求群聯在美國投片，我們就會配合」。