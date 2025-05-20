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擷發科技聚焦雙引擎布局AIVO零程式碼平台 搶攻全球智慧場域新藍海

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技在台北國際電腦展，首度亮相自行研發的 AI 視覺軟體平台 AIVO，並透過CAPS及CATS雙引擎，深度整合 AI演算法與ASIC晶片設計，加速Edge AI落地。圖／擷發科技提供
擷發科技在台北國際電腦展，首度亮相自行研發的 AI 視覺軟體平台 AIVO，並透過CAPS及CATS雙引擎，深度整合 AI演算法與ASIC晶片設計，加速Edge AI落地。圖／擷發科技提供

專注於 AI 軟體設計服務與 ASIC 晶片設計服務的擷發科技（7796）參加今年台北國際電腦展，擷發科技表示，將透過跨平台AI軟體服務 （ CAPS）與客製化ASIC設計服務（CATS）雙引擎，深度整合AI演算法與ASIC晶片設計，加速Edge AI落地。

擷發科技在電腦展現場，搭配現場多項互動展示與實機DEMO，真實呈現如何在Edge AI端落地，並從AI軟體到ASIC設計的全流程實力。

擷發科技今日在展場現場即首度亮相自行研發的AI視覺軟體平 AIVO（AI Vision Operation），AIVO 採用零程式碼（No-code）設計理念，打造直覺易用的圖形化介面，用戶無需具備程式撰寫背景，僅透過簡單拖拉操作，即可完成 AI 模型訓練、流程設計與即時部署，大幅降低 AI 導入門檻。

擷發科技表示，AIVO 平台具備高度彈性與可擴展性，除可滿足專業工程團隊需求外，也適用於跨部門合作與非技術背景人員操作。其應用範圍涵蓋智慧製造流程監控、智慧物流環境感測、車用座艙安全監控，以及零售、醫療等多元場域，協助企業加速實現 AI 化轉型，顯著提升營運效率與管理精度。

根據主辦單位外貿協會統計，今年台北國際電腦展以「AI Next」為主軸，匯聚全球科技巨頭，1400家廠商參展、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全方位呈現AI科技新實力，揭示未來發展趨勢，可見全球領先的AIoT和新創產業的創新能量。

擷發科技表示，公司展現多年來自主研發的「CATS 客製化 ASIC 設計平台」與「CAPS 跨平台AI軟體服務平台」雙引擎為核心，全面打通從晶片設計到 AI 系統應用的上下游價值鏈，致力為客戶打造高效、低功耗、具市場競爭力的智慧解決方案。

擷發科表示，CATS 平台：聚焦AIoT、工控、車用與消費性電子等應用領域，提供從晶片架構規劃、IP整合到 ASIC 設計驗證的一站式服務，擁有豐富成熟製程經驗，並支援ARM及RISC-V架構，能有效協助客戶開發高效能、低功耗且穩定的專屬晶片。平台亦整合資料標註、AI 模型訓練、量化優化至 SoC 實作的全流程設計服務，特別針對邊緣 AI 市場需求，提供從模型到硬體的完整落地方案，加速產品商轉進程。

至於CAPS 平台則聚焦軟體端的AI整合與部署，橫跨Edge AI到伺服器端應用，不僅支援多種主流AIoT晶片與運算架構，更內建 AIVO 等專案型 AI 系統，實現降低AI導入門檻，適用於智慧製造、人臉與骨架辨識、車牌偵測等多元場景，強化AI演算法的整合效率與部署靈活性。

在擷發科技台北國際電腦展，首度亮相自行研發的 AI 視覺軟體平台 AIVO，助力AI 新時代的無限商機。左為業務暨行銷副總王俊凱。圖／擷發科技提供
在擷發科技台北國際電腦展，首度亮相自行研發的 AI 視覺軟體平台 AIVO，助力AI 新時代的無限商機。左為業務暨行銷副總王俊凱。圖／擷發科技提供

軟體 IC設計 AI

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