COMPUTEX／明基佳世達艦隊23家企業 秀九大跨域AI應用

明基佳世達集團今年再度以強大陣容參與2025年COMPUTEX台北國際電腦展，匯聚集團旗下23家企業的技術能量，以雙倍展位呈現「聯合艦隊綜效」的堅實實力。今年展覽以「AI WOW」為主題，聚焦九大應用場域的智慧解決方案，不僅展現各公司技術協作的綜效，更打造多項一站式整合方案，為產業AI化提供全方位支援。

佳世達（2352）表示，從智慧生活、商場，醫療健康到工業製造等，明基佳世達集團透過AI技術賦能，為各產業提供客製化服務及解決方案，展現科技創新的無限可能。

明基佳世達集團董事長陳其宏表示：「今年COMPUTEX是明基佳世達集團展現協作綜效的重要舞台。透過集團23家企業的專業能力整合，我們提供了橫跨九大場域的完整解決方案，從硬體、軟體到服務的全面整合。面對AI時代的變革，我們不再是單一硬體或軟體供應商，而是能夠為客戶提供『算力、算法、數據』一站式解決方案的創新夥伴。我們相信，這種集團協作模式不僅能為客戶創造更大價值，也能加速產業創新與轉型，共同迎接智慧未來。」

明基佳世達集團COMPUTEX九大場域體驗AI應用包含AI科技賦能日常、全域AI商場購物體驗、AI高效運算的核心動力、智慧網通：連結萬物的橋樑、AI醫院：推動智慧醫療升級、智慧交通：安全出行的守護者、商用無人機：空中智慧解決方案、專屬、客製化的AI企管顧問及虛擬夥伴及AI+虛實整合的新時代生產力等。

其中，佳世達首度展示其商用無人機：空中智慧解決方案。佳世達指出，無人機技術已成為特定場域的智慧轉型重要推手。佳世達科技推出的全方位商用型智能無人機系列，提供Made in Taiwan的設計、研發、製造垂直整合服務。