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COMPUTEX／雙鴻聚焦GB300商機 明年水冷比重過半

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雙鴻董事長林育申指出，公司努力許久後，已成為輝達（NVIDIA）的重要夥伴，預估明年水冷相關營收將占整體營收一半以上。攝影/陳昱翔
雙鴻董事長林育申指出，公司努力許久後，已成為輝達（NVIDIA）的重要夥伴，預估明年水冷相關營收將占整體營收一半以上。攝影/陳昱翔

散熱模組大廠雙鴻（3324）20日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並首度對外展示GB300水冷板與相關零組件解決方案；董事長林育申指出，公司努力許久後，已成為輝達（NVIDIA）的重要夥伴，預估明年水冷相關營收將占整體營收一半以上。

林育申指出，水冷時代已正式降臨，未來電力即算力，算力即國力，市場對AI資料中心的需求只會有增無減，而隨著AI晶片功耗越來越高，市場對散熱的需求也將同步水漲船高，有助於產業迎來大好商機。

據悉，目前雙鴻水冷相關業務正持續擴大，接單量也不斷增加，泰國廠預估第3季起將達到滿載，並一路滿到年底，而當地新廠房也已開始動工，估年底前可完工，並在明年首季末開始量產出貨，藉此全力滿足客戶需求。

針對本次展覽中，雙鴻全面展示新一代液冷與氣冷散熱技術，涵蓋伺服器、筆電、顯卡與車用產品。展區焦點之一是整櫃式液冷解決方案，雙鴻不再僅止於模組製造，而是提供從軟體、韌體到硬體一體化的整合能力，協助客戶根據不同算力需求與場域規劃，打造對應的系統架構。

此外，雙鴻今年也首度展出AI Building Manifold與AI Rack Manifold，透過系統整合設計提升分歧管的智慧監控功能，包含流量監控、漏液管理、進出水溫調節等，不僅提升整體系統可靠度，也有助於部署現場即時掌握狀況。

雙鴻受惠AI伺服器散熱需求旺盛，去年每股純益高達21.23元，大賺超過二個股本，創公司掛牌以來新高，獲利表現不俗，並配發現金股利10元，同創歷史新高。

林育申指出，從公司今年前四月的累積營收表現以及手握的訂單推估，全年業績很有機會遠高於去年，加上近期美中關稅戰已有趨緩跡象，因此樂觀看待下半年產業前景。

雙鴻 營收 AI

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