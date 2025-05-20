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COMPUTEX／晟銘電訂單能見度高 搶進輝達中東AI供應鏈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
AI伺服器機殼廠晟銘電20日參加台北國際電腦展，大秀AI機櫃解決方案。攝影／陳昱翔
AI伺服器機殼廠晟銘電20日參加台北國際電腦展，大秀AI機櫃解決方案。攝影／陳昱翔

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）20日參加台北國際電腦展，大秀AI機櫃解決方案，總經理羅志吉表示，公司目前訂單能見度高，全年營收估至少年增15至20%，同時也將攜手客戶積極搶進輝達（NVIDIA）中東AI供應鏈，整體展望樂觀。

羅志吉表示，雖然4月有川普發動關稅戰，5月又有新台幣匯率劇烈波動，但其實都不影響AI市場需求與訂單，目前GB200正在市場上逐漸放量，而GB300預計最快第3季末或者第4季就會開始陸續出貨，加上美、中緊張關係已緩解，因此對下半年看法已趨樂觀。

針對近期市場聚焦輝達中東AI大單，羅志吉指出，目前國內許多大型ODM廠都正在爭取訂單，而公司也會隨著客戶一起供貨，藉此間接打入中東AI供應鏈。

據悉，晟銘電主要配合的ODM廠為廣達（2382），旗下泰國廠也設置在廣達泰國廠附近，雙方合作關係密切，隨著廣達有望進入輝達AI中東供應鏈，預料晟銘電也將同步切入。

展望未來，羅志吉預估，從目前在手訂單估算，第2季獲利將優於第1季，而下半年也是逐季走升，全年毛利率則會維持在15%左右的水準，營收則是年增15至20%，整體業績表現將更勝去年。

至於海外產能規劃部分，羅志吉指出，為因應客戶要求，公司旗下泰國廠近期正在進行設備進駐，估計本季開始試產，7月則進入量產階段，未來產能將比當前提升20至30%。

據悉，晟銘電海外生產基地分布在中國大陸東莞、寧波以及泰國，目前所有廠區平均產能利用率約六成至七成。羅志吉認為，下半年起，在GB200、GB300需求增強挹注下，產能利用率有望拉升到八成至滿載，藉此全力滿足客戶需求。

晟銘電今年4月營收9.39億元，月增12.3%、年增14%，創今年以來高點；累計前四月營收33.41億元，年增46.3%，業績表現持穩向上。

營收 AI

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