COMPUTEX／英濟AI軟體發威 切入醫護供應鏈

系統整合暨製造英濟（3294）20日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展示全新AI分析軟體產品MegAi Assistant，並已成功獲得國內大型醫院採用，目前正在測試與驗證階段，預估最快第4季有望貢獻業績。

英濟集團策略長暨AI事業主管趙晟指出，AI應用成為全球趨勢，而公司已開發出同時適用於企業經營管理以及大型醫院醫護專用AI分析軟體，目前已有客戶開始測試與採用。

趙晟進一步表示，MegAi Assistant為公司自主開發的智慧平台，結合英濟系統整合優勢、宏碁智慧裝置平台以及一流醫療研究機構的數據與洞察能力，打造個人化健康助理。

趙晟表示，該平台可整合使用者的健檢、就診紀錄與即時生理數據比對，提供其健康建議、診療科別推薦與追蹤提醒，並可對醫師提供智能摘要與重要指標提示等，大幅提升診斷效率與精準度並能自動連續追蹤，優化診間體驗與醫病互動。

英濟今年前四月營收9.7億元，年減29.8%。展望未來，英濟執行董事徐婉晟指出，第2季業績將開始回溫，而且有部分急單挹注，下半年則將密切觀察關稅戰影響，期盼營運表現能倒吃甘蔗。