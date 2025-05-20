COMPUTEX／中保科首發「中保無限飛」AI 無人機平台

中保科（9917）集團首度進軍COMPUTEX國際電腦展，以AI科技發表六大智慧創新應用，現場展出全台首款AI虛擬警衛「信賴哥」，20日正式宣布發表「中保無限飛」－AI無人機平台，為台灣科技保全業寫下無人機應用的新里程碑，中保科展區更持續聚焦「Smart City All in One」概念，打造以AI為核心的智慧城市全方位解決方案。

中保科董事長林建涵表示：「AI已經不是未來，而是現在，中保科這次參與COMPUTEX，展現台灣科技保全產業的創新，透過全球級科技盛會，讓世界看見台灣在智慧保全與智慧城市應用上的創新實力。中保科從AI虛擬警衛、中保無限飛-AI無人機、智慧建築、智慧樓管，我們已不只是科技保全公司，而是以AI為核心，提供橫跨產業的城市級解決方案，共同打造安全、永續、開創的未來城市。」

「中保無限飛」AI無人機平台在COMPUTEX 現場，中保科設有沉浸式飛行體驗區與「整點起飛」無人機實景秀，讓參觀者身歷其境體驗高空巡檢任務，包括AED災害應變救援、以及物流盤點等應用情境，展現科技保全的實績樣貌。

中保科智慧城市本部周興國執行長指出，中保無限飛採用訂閱制商業模式，讓客戶無需承擔高額設備投資與技術門檻，只需根據實際需求選擇適合的套裝方案，便能享有專業的無人機巡檢服務，大幅降低導入智慧化解決方案的門檻，加速產業數位轉型。周興國分析，目前中保科在宜蘭設有5萬坪的無人機的訓練基地，有專業的講師訓練飛手，除了自己公司的員工接受訓練並取得證照外，也協助公部門單位人員訓練。