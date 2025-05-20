COMPUTEX／AI 需求超旺 台灣大林之晨：新AIDC下半年啟用、預約五成

日前台灣大（3045）公告斥資88億元，租用龜山IDC（資料中心），租期為期十年，總負載電力容量為25MW。台灣大總經理林之晨表示，AI市場需求，帶起AIDC需求供不應求，且是以「倍數」計算，新機房預計下半年啟用，已經有倍數機櫃容量被預約。

台灣大20日攜手全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案廠商群聯（8299），首度於COMPUTEX展出自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」。

林之晨表示，台灣大與群聯電子合作，企業對AI應用需求快速成長，實用且能落地的AI解決方案成為產業升級的關鍵，企業導入AI，從「嘗試部署」走向「降本增效」的階段，台灣大攜手群聯電子「AI2 x aiDAPTIV+」，是最佳地端AI解方，讓企業節省90%的邊緣AI模型的微調訓練成本，並縮短至少30天的基礎建設時間。

林之晨舉例表示，產線工程師在修理的過程，同時記錄解決產線問題的歷程，透過「AI聽寫大哥」，加上「AI2 x aiDAPTIV+」，讓企業有更安全的地端解決方案。

此外，台灣大全台擁有8座IDC（含2座千櫃級高規AIDC）支援高耗能的AI應用，除將現有機房升級AIDC，更將攜手AIDC夥伴，針對算力進行策略合作，推動「算力即服務」。

日前台灣大斥資近88億元，向美商威德新台灣分公司租用龜山IDC（資料中心）。

林之晨表示，進入升息循環，企業資金成本會墊高，希望找到好的工作夥伴一起投資，未來也會投入資本支出，是一種共同投資（基礎建設、管線）的概念，會是台灣滿先進的一座AIDC，且是北區非常稀缺的AIDC。

至於新AIDC的客戶需求部分，林之晨表示，有滿多客戶在搶的，主要以來自於AI需求滿強的，供不應求，且是以「倍數』計算，未來也將導入台灣大攜手群聯電子「AI2 x aiDAPTIV+」以及台灣大的「AI 聽寫大哥」，成為企業快速導入AI的重要夥伴。

台灣大透露，預計今年下半年啟用北部新設IDC，提供企業客戶可控的地端AI運算環，目前已超過半數以上機櫃容量被預約，反映企業市場對地端AI解決方案的強烈需求。

林之晨也觀察，COMPUTEX人潮比去年更多，他更對比今年初參與的MWC（世界行動通訊大會），COMPUTEX更加熱絡，尤其對於AI展出密度及討論熱度都更旺，顯示AI世代全面展開，不僅是通訊業界大事，更是台灣在軟硬體整合、供應鏈及技術應用落地，都成為全球焦點。