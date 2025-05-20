COMPUTEX／三星顯示首次亮相 展示全球最先進的OLED技術

三星顯示首次亮相亞洲規模最大IT展會—台北國際電腦展（COMPUTEX），旨全面展示其業界領先的@@@OLED@@@技術實力。三星20日宣布於電腦展路期間在台北南港展覽館二館舉辦客戶導向的專屬展覽，展示多樣化IT OLED產品組合，包括筆記型電腦、平板電腦及顯示器及其他IT裝置等。

本次展會上，三星顯示不僅首次公開「UT （Ultra Thin） One」，還展示一系列針對IT設備（筆記型電腦與平板電腦）深度優化的低功耗解決方案。此外，三星顯示還將展示具備超高解析度及更新率的QD-OLED原型，預期將重塑高階顯示器市場的格局。

另一亮點，現場將由專精於機器人平台的公司Rainbow Robotics旗下的移動式雙臂機器人帶來迎賓表演，生動展示三星OLED的輕薄特性，獲得現場與會者的好評。

三星顯示大尺寸顯示事業部長李鍾赫（副總裁）表示：「我們在本次台北國際電腦展上可以清楚地看到，IT市場正從LCD過渡到OLED。三星顯示致力於以最完整的OLED技術組合，引領這波轉型，包括剛性、柔性、可摺疊OLED，以及QD-OLED與多樣化的IT解決方案，滿足客戶日新月異的技術需求。」

低功耗「UT One」技術首秀

備受業界矚目的UT One技術於本次台北國際電腦展公開亮相。該技術採用超薄結構，首次在IT OLED面板上實現最低1Hz的可變更新率(One Hz)。根據內部測試結果，與現有面板相比，UT One可以降低30%的功耗，展現新一代節能效能。

UT技術採用全新超薄OLED結構，透過將上層玻璃基板替換為超薄的有機或無機薄膜，保留下層玻璃基板，使整體厚度與重量均比傳統兩層玻璃基板的OLED面板減少30%。UT技術所減少的重量相當於一個筆記型電腦電池芯的重量（約為50公克），有助於增加電池容量或提升產品的便攜性。

三星顯示的UT One是業界首次運用氧化物（Oxide）TFT技術，實現「最低1Hz可變更新率（VRR）」的IT OLED面板。根據顯示內容在1Hz到 120Hz之間的動態調整更新率，UT One實現更有效的功耗分配。節省下來的電力可用於支援 AI 功能、延長使用時間，從而顯著提升用戶的實際使用體驗。

氧化物TFT技術具備高電子遷移率，特別適用於大尺寸、高解析度產品，且具有極低的漏電流特性，可實現卓越的低功耗性能。漏電流是指即使在完全關閉用於驅動顯示器像素的TFT時仍然存在的電流，會導致亮度不穩定，使用戶感覺螢幕閃爍，尤其在10Hz以下的低更新率狀態下更為明顯。UT One採用先進的氧化物架構，成功克服此一技術挑戰，並實現更流暢的低頻更新表現。

三星顯示目前正在韓國忠清南道牙山市興建8.6代IT OLED專用生產線，並將在此產線上部署氧化物TFT工藝，為2026年量產做好準備。未來，UT One產品也將在此生產線上進行量產。

除了UT One之外，三星顯示也在本次展會上展示多種基於顯示算法的低功耗技術。其中，ICT（Intelligent Color Technology）能透過提高像素的色彩飽和度並降低亮度，在維持使用者視覺亮度體驗的同時，有效降低功耗；ELP（Edge Luminance Profile）則能充分利用 OLED 可單獨控制像素開關的特性，透過調節螢幕邊緣等不顯眼區域的亮度，進一步降低功耗。

220PPI與500Hz QD-OLED加速顯示器市場向專業OLED轉型。

三星顯示積極擴大QD-OLED在高階顯示器市場的布局，推出更多樣化的內容，以滿足遊戲玩家和創作者等不同族群的需求，提供超高解析度、超高更新率與卓越畫質表現，引領OLED顯示器走向主流。

這次展會，三星顯示將展出業界領先的160PPI（每吋像素數） 27吋UHD自發光顯示器。該產品憑藉卓越的細膩畫質，不僅適用於高畫質電競遊戲，更可以滿足照片處理、影片編輯等專業需求。近期，多家全球知名廠商相繼推出27吋UHD型號，市場反應熱烈，該產品也被譽為今年自發光顯示器市場成長的有力引擎。

同時，三星顯示還將展示目前最高像素密度、具備220PPI超高解析度的27吋5K（5120x2880）顯示器原型。憑藉QD-OLED特有的色彩還原能力和反應速度，這款全新QD-OLED顯示器專為影像專業人士量身打造，可為圖像處理、影片編輯等視覺工作者帶來更細膩、清晰的視覺體驗。

三星顯示還將同步展出更新率高達500Hz的27吋QHD（2560x1440）自發光顯示器。該產品憑藉自發光技術固有的快速反應優勢，能呈現卓越的高速運動畫面，為遊戲玩家和體育賽事愛好者帶來極致的視覺享受。此外，三星顯示還將首度公開更新率高達360Hz的34吋Q+超寬顯示器，該產品是首款通過VESA DisplayHDR™ True Black 500認證的自發光顯示器，能為遊戲玩家、內容創作者和高階顯示器愛好者帶來卓越的HDR性能和深邃的黑色表現力。

體驗 Synchroma™ 帶來始終如一的 OLED 卓越畫質

Synchroma™技術展示也備受客戶好評，旨在直觀呈現三星OLED卓越的色彩準確性和跨裝置始終如一的畫質優勢。

Synchroma™是Synchronization（同步）和Chroma（色彩）的合成詞，凸顯出三星顯示致力於實現跨裝置色彩一致性的承諾。展區產品包括27吋顯示器、16吋筆記型電腦以及6.2吋智慧型手機與LCD筆記型電腦，對比呈現跨裝置一致的色彩表現力。

舉例來說，在需要精準色彩呈現的設計流程中，設計一雙以地中海為靈感的綠松石色（Turquoise）的運動鞋，三星顯示的OLED擁有廣闊的色域（DCI-P3 99% 以上），能夠精準且一致地呈現在智慧型手機、筆記型電腦與顯示器等各類裝置上的真實色彩。相較之下，LCD技術在某些色域的還原表現上，則常常無法準確呈現設計師所期望的色彩。

三星顯示創新技術的真實應用體驗空間

三星顯示在展區內打造主題展示室和「CEO書房」，配備三星顯示的最新IT產品。CEO書房內的世界地圖，顯示全球主要城市當前時間的圓形OLED時鐘，以及49吋和27吋的QD-OLED顯示器即時更新市場數據。此外，與會者還可以在此體驗配備OLED的AI智慧音響進行視訊會議、由可摺疊螢幕打造成公事包造型的筆記型電腦Flexible Briefcase，以及用於智慧手錶的Micro LED技術。

CEO書房旁的電競遊戲室中，配備27吋、31.5吋和45吋的QD-OLED遊戲顯示器以及15.6吋的OLED筆記型電腦等設備，打造身歷其境般的高效能遊戲環境。透過500Hz 27吋QD-OLED和同尺寸240Hz LCD的對比展示，突顯QD-OLED卓越解析度及超高更新率，更適合用於次世代遊戲。除此之外，與會者可體驗Nexon公司出品的遊戲《跑跑卡丁車：飄移》和Pearl Abyss公司出品的遊戲《黑色沙漠》，第一手感受三星次世代技術帶來的先進效能。