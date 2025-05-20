光寶展示NVIDIA MGX系統方案 助攻次世代AI基礎建設與高效能運算
光寶（2301）參加COMPUTEX 2025台北國際電腦展，並以「LITEON Power AI」為主題，展示專為輝達（NVIDIA）GB200 NVL72、NVIDIA GB300 NVL72以及次世代NVIDIA Rubin系統所打造的整合式機櫃電源與液冷解決方案，幫助客戶加速新一代AI基礎建設的整合，打造高效節能的資料中心，以應對AI時代日益增長的算力、能源、散熱的挑戰。
光寶表示，此次展示多項創新方案，包括：符合NVIDIA MGX次世代的55 kW機架式電源（Power Shelf）、33kW高效備份電源系統（BBU）、1MW Power Rack、20kW Capacitor Shelf (電容機架)；以及液冷相關方案：水對氣散熱櫃（Liquid to Air 140kW Sidecar）、符合NVIDIA MGX NVL72架構之高密度、高效能的冷卻系統（120kW in-rack CDU）、櫃體式冷卻分配單元(2.1MW in-row CDU)等方案。
光寶總經理邱森彬表示，光寶與NVIDIA緊密合作，從NVIDIA MGX GB200、GB300到Rubin Vera、以及次世代的Rubin Ultra。為響應NVIDIA跨多個世代產品同步開發的節奏，光寶以具備高密度、彈性與模組化設計的解決方案，助力客戶在AI時代贏得速度與規模的優勢。
光寶展出與NVIDIA合作開發的800V高壓直流降壓電源（HVDC）解決方案，將電壓從50V提升至800V，以滿足IT機櫃的供電需求。此設計不僅能有效供應晶片所需的工作電壓，同步降低電流，進而減少能量損耗、線材體積，更解決散熱問題。800V的高壓直流進入系統後，亦可進一步轉換為50V或12V。
光寶推出最新的電源管理解決方案，展現高效能與高密度設計的實力，採用SiC (碳化矽) 及氮化鎵（GaN）器件和高效率拓撲結構，顯著提升電源轉換效率和功率密度，強化光寶電源方案在AI伺服器和高性能計算（HPC）的競爭力。
光寶的電源解決方案從分布式模組向Rack level、集中式Power Shelf解決方案快速發展，整合BBU和液冷技術，形成完整的Rack Power全方位解決方案。這種模組化與集中式設計，不僅提高了系統的能效指標（PUE；Power Usage Effectiveness），同時強化應用端的穩定性和安全性。
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