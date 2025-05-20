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中光電創境攜Phoenix Technologies 推出支援UEFI BIOS次世代SOM平台

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電創境與Phoenix Technologies共同推出系統模組平台（System on Module）。業者／提供
中光電創境與Phoenix Technologies共同推出系統模組平台（System on Module）。業者／提供

中光電（5371）旗下專注於AI與嵌入式技術整合的子公司中光電創境 （Coretronic Reality Inc., CRI） 宣布與全球嵌入式韌體解決方案領導品牌 Phoenix Technologies 策略結盟，共同推出支援UEFI BIOS 的次世代 R6490WGQ 系統模組 (SOM) 平台，具備高效能、模組化與即插即用特性，瞄準快速成長的全球AIoT與工業電腦市場。

CRI於Embedded World 2024首次公開R6490WGQ SOM，搭載Qualcomm Dragonwing™ QCS6490處理器，採用6奈米八核心架構，內建AI運算引擎，支援5G與Wi-Fi 6E通訊，專為智慧零售、工業PC、機器視覺、AIoT等多元應用場景。平台具備優異的電源效率與散熱性能，並支援多種主流作業系統，包括 Windows 11 IoT Enterprise、Android、Qualcomm Linux 與 Ubuntu，能滿足不同垂直應用領域需求。

為實現一致、安全、快速的系統啟動與設備管理能力，CRI導入Phoenix Technologies客製化的UEFI BIOS解決方案。Phoenix BIOS支援安全開機 (Secure Boot)、高速啟動、遠端韌體更新 (FOTA) 與各式工規客製化功能，協助客戶快速量產與部署嵌入式產品。

CRI總經理陳奎廷表示：「Phoenix的UEFI BIOS與我們的R6490WGQ SOM平台無縫整合，提供了工業與AIoT客戶期望的啟動速度、安全性和長期穩定性。我們也期待未來深化與Phoenix的合作夥伴關係，並持續擴展我們的嵌入式解決方案組合。」

Phoenix Technologies 資深工程副總裁 Jim Mortensen 表示：「我們非常榮幸能成為CRI最新平台值得信賴的韌體合作夥伴。我們的UEFI BIOS 可提供快速、安全且高度可擴展的系統啟動性能，同時保有高度的可擴充性與客製化能力。充分展現我們支持嵌入式領域持續創新的承諾。」

在本次成功合作的基礎上，CRI與Phoenix Technologies正在將UEFI BIOS整合擴展至未來的Snapdragon X系列平台，以支援新世代AI PC與邊緣運算應用，進一步強化從工業物聯網到智慧終端的完整產品布局。搭載Phoenix Technologies UEFI BIOS 的R6490WGQ SOM平台現已正式上市，開放全球合作夥伴與客戶導入與評估。

中光電 AI

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