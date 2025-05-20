中光電創境攜Phoenix Technologies 推出支援UEFI BIOS次世代SOM平台

中光電（5371）旗下專注於AI與嵌入式技術整合的子公司中光電創境 （Coretronic Reality Inc., CRI） 宣布與全球嵌入式韌體解決方案領導品牌 Phoenix Technologies 策略結盟，共同推出支援UEFI BIOS 的次世代 R6490WGQ 系統模組 (SOM) 平台，具備高效能、模組化與即插即用特性，瞄準快速成長的全球AIoT與工業電腦市場。

CRI於Embedded World 2024首次公開R6490WGQ SOM，搭載Qualcomm Dragonwing™ QCS6490處理器，採用6奈米八核心架構，內建AI運算引擎，支援5G與Wi-Fi 6E通訊，專為智慧零售、工業PC、機器視覺、AIoT等多元應用場景。平台具備優異的電源效率與散熱性能，並支援多種主流作業系統，包括 Windows 11 IoT Enterprise、Android、Qualcomm Linux 與 Ubuntu，能滿足不同垂直應用領域需求。

為實現一致、安全、快速的系統啟動與設備管理能力，CRI導入Phoenix Technologies客製化的UEFI BIOS解決方案。Phoenix BIOS支援安全開機 (Secure Boot)、高速啟動、遠端韌體更新 (FOTA) 與各式工規客製化功能，協助客戶快速量產與部署嵌入式產品。

CRI總經理陳奎廷表示：「Phoenix的UEFI BIOS與我們的R6490WGQ SOM平台無縫整合，提供了工業與AIoT客戶期望的啟動速度、安全性和長期穩定性。我們也期待未來深化與Phoenix的合作夥伴關係，並持續擴展我們的嵌入式解決方案組合。」

Phoenix Technologies 資深工程副總裁 Jim Mortensen 表示：「我們非常榮幸能成為CRI最新平台值得信賴的韌體合作夥伴。我們的UEFI BIOS 可提供快速、安全且高度可擴展的系統啟動性能，同時保有高度的可擴充性與客製化能力。充分展現我們支持嵌入式領域持續創新的承諾。」

在本次成功合作的基礎上，CRI與Phoenix Technologies正在將UEFI BIOS整合擴展至未來的Snapdragon X系列平台，以支援新世代AI PC與邊緣運算應用，進一步強化從工業物聯網到智慧終端的完整產品布局。搭載Phoenix Technologies UEFI BIOS 的R6490WGQ SOM平台現已正式上市，開放全球合作夥伴與客戶導入與評估。