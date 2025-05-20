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恩智浦執行副總裁談人工智慧 讚台灣生態系統強大

中央社／ 台北20日電

恩智浦（NXP）半導體執行副總裁暨類比與車用嵌入式系統事業部總經理辛里希森今天在COMPUTEX演講表示，台灣生態系以非常強大的方式聚集在一起，他並在背板秀出台積電等32家夥伴，感謝一起合作。

辛里希森（Jens Hinrichsen）今天以「邊緣人工智慧：創造自主未來」為題發表演講，他說，能夠感知、思考、協作並自行執行複雜任務的機器不再只是科幻小說中的情節，即將成為現實，並將影響所有人，這種自主的未來將更有效率。

辛里希森表示，人工智慧將使得世界更加永續、更安全。人工智慧是人類使自主未來成為現實的最大創新，人工智慧將成為世界的一部分。

辛里希森指出，人工智慧將有影響力的智慧帶到邊緣端，正以前未有的速度在邊緣端加速發展，代理AI是人類啟發行動並學習，但只有當我們能夠信任它時，自主才能發展，因此需要一個生態系統安全可靠地建構。

他說，在台灣，看到生態系統以非常強大的方式聚集在一起，汽車、智慧家庭、智慧建築和智慧工業的生態系統正在形成，這是一個深度合作。

辛里希森在講台背板上秀出台積電、世界先進、友達、台達電、悠遊卡、鴻海、一卡通、微星、緯創和廣達等32家廠商，表示在台灣強大的生態系統網路中看到許多熟悉的面孔，有供應商和客戶，感謝一起合作，讓恩智浦得以領先。

辛里希森說，AI將持續進步和發展，不知道未來會發生什麼事，在座的許多人可能正在為下一次變革努力，恩智浦的合作夥伴將會在這裡，一起讓變革成為現實。

生態 台積電 人工智慧

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