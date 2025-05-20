COMPUTEX／中環高階光碟供不應求 看好今年整體毛利率提升

光碟片大廠中環（2323）憑藉雄厚現金實力強勢推動集團轉型，參展COMPUTEX 2025，旗下Verbatim發表多款智慧儲存與行動周邊新品。展望後市，中環董事長翁明顯20日指出，受惠國防、醫療領域需求，高階光碟100G、200G賣到供不應求，翁明顯看好，隨著公司持續推出新產品及光碟片往高階方向邁進，看好中環今年整體毛利率將持續攀升。

中環長年穩居光學媒體市場龍頭、市占逾六成，隨著SONY退出光碟市場，中環集團旗下Verbatim品牌全面接手全球市場，同時由Victor與JVC品牌接手日本市場業務，現為全球唯一能穩定供應全品項、高品質利基光碟的製造商，關鍵應用涵蓋醫療、備份等高標準領域。

翁明顯表示，高階光碟100G、200G目前供不應求，主要需求來自全球國防、醫療產業，雖然量不大，但利潤空間很好。中環在光碟產品應用會持續往高階方向邁進。

此次展會中，Verbatim發表多款智慧儲存與行動周邊新品，包括強調資安的新一代固態硬碟、支援 AI應用的可攜式觸控螢幕，以及整合充電功能的顯示器、GaN充電器與行動電源，全方位展現研發整合實力。

翁明顯指出，中環集團有完整通路，產品線越來越廣，像有一款隨身攜帶顯示器就賣的很好；整體來看，由於新產品毛利率超過20%，而高標準的光碟毛利達22%，其他產品也會漸漸往高毛利發展，看好中環今年整體毛利率將持續攀升。

此外，生活風格布局同樣亮眼。中環透過得利影視打造質感生活品牌，獨家代理比利時接骨木花酒，以清新荔枝風味、新鮮花瓣釀造與抗發炎特色深受歐洲市場青睞，結合精品咖啡、茶品與法國香氛，讓品味成為日常標配。中環更長年支持台灣電影與圍棋發展，成功培育眾多新銳導演及兩位世界棋王，展現對文化與人才發展的長期承諾。

展望未來，翁明顯強調，中環將持續以前瞻視野布局半導體與AI伺服器等潛力產業，以穩健投資策略打造下一波成長動能，打造橫跨科技、文化與生活美學的全方位集團藍圖。