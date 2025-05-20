COMPUTEX／神準深化與Intel合作 打造網路安全加速平台

網通廠神準近年積極深化與英特爾（Intel）合作，打造「NetSec Accelerator with Security VNF Solution－網路安全加速平台搭載虛擬化安全功能解決方案」。

神準（Senao Networks）表示，將於COMPUTEX 2025展會期間，於 Intel 官方攤位展出主題為「NetSec Accelerator with Security VNF Solution」的應用解決方案，大秀網路安全與邊緣運算領域的技術整合與創新成果。

神準強調，將持續深化與Intel的技術合作，打造具備靈活性、可擴展性與量子防禦能力的下一代網路安全架構，實現自雲端核心至邊緣節點的全方位部署藍圖。

神準指出，參展重點聚焦神準依循Intel參考架構打造的NetSec Accelerator 解決方案，採用Intel® Xeon® 6 處理器與 Intel® Xeon® SoC，構建可涵蓋自資料中心至邊緣節點的統一安全運算平台，實現高效能、模組化且可擴展的雲原生部署架構。

此外，神準表示，現場展示將採用神準 SX904 智慧型網路加速卡（SmartNIC），搭載 Intel® Xeon® 處理器與Intel® E810 25GbE 乙太網路控制器，實際運行 Fortinet FortiGate VM 虛擬防火牆，透過 SR-IOV 與 DPDK 實現低延遲、高效率的封包處理與虛擬化功能。平台亦整合 Red Hat OpenShift，支援裸機部署與雲原生工作負載的動態擴展，展現靈活且可持續演進的 VNF（虛擬網路功能）部署能力。

神準表示，同時展示與Arqit合作之成果，於 SX904 平台上成功實現 Quantum-Safe Tunnel 解決方案，透過 Intel®平台實現面向未來量子時代的安全傳輸應用的可行性與彈性。

神準自研的SR710 2U機架式伺服器，搭載 Intel® Xeon® 6 雙處理器，支援PCIe Gen5 高速介面、高可靠性RAS技術，並符合OCP DC-MHS 模組化設計，滿足現代資料中心對於運算效能、穩定性與靈活擴充的核心需求。

除現場動態展示外，神準表示，同步展出全新一代 SX906 NetSec Accelerator（靜態展示），為首批搭載 Intel® Xeon® 6 SoC的邊緣安全平台，支援雙埠 100GbE 傳輸速率，具備更高運算密度、最佳化散熱設計與彈性 I/O 擴充能力，為SmartNIC與uCPE 於邊緣應用環境中的進階部署奠定技術基礎。