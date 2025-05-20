COMPUTEX／正基擴大5G RedCap與AIoT布局 搶攻人形機器人商機　

專業無線通訊模組設計廠商正基科技（6546）近年積極擴大5G RedCap、AIoT、工業應用、車用電子及邊緣運算等領域布局，搶進非消費電子及人形機器人等應用商機。

正基參與台北國際電腦展COMPUTEX 2025，展示以自有品牌「AMPAK」為核心的最新AIoT無線網通模組產品及解決方案，並攜手子公司速連通訊，於展會大秀5G RedCap、AIoT、工業應用、車用電子以及邊緣運算等關鍵成長領域的創新與布局。

正基看好，全球AIoT平台市場規模正持續高速成長，正基提供作為AIoT產品「關鍵連接」無線通訊模組，賦予終端裝置更強的智慧處理能力，透過整合軟硬體設計與服務，開發小型化和薄型化的SiP（System in Package）無線模組，廣泛應用於物聯網相關產品及穿戴式裝置，瞄準物聯網普及應用的關鍵技術，開闢公司業務新動能。

此外，正基深化拓展5G RedCap（輕量型 5G）及次世代通訊Wi-Fi 7市場領域，以旗下5G RedCap模組產品，可有效顯著降低終端和模組的複雜度、尺寸、功耗與製造成本，支援智慧製造、智慧城市、可穿戴裝置、工業自動化等多元應用，再加上歐美、印度等地區積極部署基地台建置，有助於創造正基整體業務良好發展條件，同時投入無線模組技術創新，擴充產品組合，切入新興應用領域，並藉由COMPUTEX提升品牌力，並以期收獲多元市場潛在商機。

正基總經理魏瀅洳指出，看好5G RedCap模組的出貨潛力可觀，正基積極發展可穿戴設備、工業無線感測器、監控攝影機及無人機等領域，由於5G RedCap除適用於具備較佳性價比的FWA（固定無線接取）應用外，亦可適用於企業專網或物聯網等場景，有機會隨著全球物聯網、車聯網和人工智慧等熱門領域發展，以核心技術協助客戶提升競爭力，並帶動旗下5G RedCap模組出貨穩步增溫。

正基指出，為強化工業應用布局，除工業無線感測器外，憑藉正基掌握短程連接技術，更推出工業等級的Wi-Fi/Bluetooth模組及5G RedCap模組解決方案，看好未來人形機器人市場規模至2030年將突破40億美元，為實現人形機器人更精密的感測與協作控制，短距高速無線傳輸技術將扮演關鍵角色，公司相關解決方案有望順勢受惠，增添新一波成長動能。