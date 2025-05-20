雙鴻登上輝達背板 林育申：算力與電力愈來愈緊密

散熱大廠雙鴻與輝達（NVIDIA）合作關係持續升級，19日輝達執行長黃仁勳專題演說中，再現招牌的台灣地圖與供應鏈背板，比起去年的背板名單，今年陣容再擴大，雙鴻新擠進名單中。

雙鴻董事長林育申今天表示，現在算力與電力之間的關係愈來愈緊密，隨著AI伺服器功率愈來愈高，連帶產生的熱能也愈來愈大，散熱變成至關重要，雙鴻在其中將扮演要角。

林育申指出，AI資料中心用電量龐大，除了運算本身，散熱也要花掉很多電。不過，這也為近兩年的散熱技術應用帶來大變革，從傳統氣冷散熱轉向液冷散熱，因為液冷散熱的PUE（電源使用效率）比起傳統氣冷好很多，提高散熱效率，就等於節省電力消耗。

雙鴻與輝達原本就是合作夥伴，隨著輝達新的GB200 AI伺服器開始導入液冷散熱技術，雙鴻角色更吃重，與輝達的合作關係持續升級。

雙鴻今年參加台北國際電腦展（COMPUTEX），除了展出AI伺服器的散熱解決方案，也首次公開展示AIBuilding和AI Rack（機櫃）的分歧管（Manifold）方案。

雙鴻主管介紹，透過系統整合，賦予分歧管智能化設計，藉由個別或單層機櫃流量監控與關閉洩漏管理、液體流量調節、液體進出溫度等監控，除增加液冷散熱系統的可靠度，並可協助客戶實現綠色運算。