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COMPUTEX／明基佳世達聯合艦隊23家企業 協作展現九大 AI 跨域應用

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

明基佳世達集團今年以強大陣容參與2025年COMPUTEX台北國際電腦展，匯聚集團旗下23家企業的技術能量，以雙倍展位呈現「聯合艦隊綜效」實力。今年展覽以「AI WOW」為主題，聚焦九大應用場域的智慧解決方案，不僅展現各公司技術協作的綜效，更打造多項一站式整合方案，為產業AI化提供全方位支援。

明基佳世達集團董事長陳其宏表示，今年COMPUTEX是明基佳世達集團展現協作綜效的重要舞台。透過集團23家企業的專業能力整合，提供了橫跨九大場域的完整解決方案，從硬體、軟體到服務的全面整合。面對AI時代的變革，明基佳世達集團不再是單一硬體或軟體供應商，而是能夠為客戶提供「算力、算法、數據」一站式解決方案的創新夥伴，相信這樣的這樣的集團協作模式，不僅能為客戶創造更大價值，也能加速產業創新與轉型，共同迎接智慧未來。

明基佳世達集團指出，從智慧生活、商場，醫療健康到工業製造等，集團希望透過AI技術賦能，為各產業提供客製化服務及解決方案，展現科技創新的無限可能。

明基 佳世達 AI

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