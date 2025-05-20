COMPUTEX／廣達推「Intel Xeon6、Intel Gaudi3」AI 新解方 搶商機

代工大廠廣達（2382）旗下雲達（QCT）20日於台北國際電腦展，展出旗下最新搭載英特爾Intel Xeon 6處理器與Intel Gaudi 3加速器的產品與解決方案。雲達也秀出旗下最新的「AI解決方案」，包括運用內建加速英特爾Intel AMX指令集的伺服器。這些由英特爾技術驅動的產品陣容，包括QuantaGrid D75E-4U、QuantaEdge EGX88D-1U與QuantaMesh TA064-IXM。團隊此次參展也聚焦展現「AI與5G」的應用場景，並展現其在雲端與邊緣部署中實現「AI無所不在」的能力。

雲達總經理楊麒令表示，在雲達我們致力於突破創新的界限，團隊透過與英特爾Intel攜手合作，將其最新技術整合至旗下的解決方案中，藉此體現出團隊我們在AI、雲端與5G環境中，優化效率與性能的承諾。自己也很高興能在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展出這些最新技術成果，並期盼透過展現團隊能穩定支援下一代AI與資料中心技術的能力，吸引市場訂單湧入。

英特爾Intel以色列企業副總暨資料中心部門系統工程組織共同總經理 Karin Eibschitz表示。我們很自豪能將最新的Intel Xeon 6處理器與Gaudi 3 AI加速器推向市場，這些技術主要是為了替「AI、雲端與5G」提供更高的性能與效率。他強調，自己很期待在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）中，實際展示我們與合作夥伴推動創新的成果，協助我們的共同客戶打造更具生產力與擴展性的資料中心。

憑藉多年硬體製造與基礎設施解決方案的專業經驗，雲達科技已開發出整合式解決方案，運用其不斷擴展的QuantaGrid、QuantaPlex、QuantaEdge與QuantaMesh產品線。這些產品具備免工具模組化設計、電源備援、多種高效能儲存選項，以及從100G到800G的乙太網路連接能力。

根據雲達提供資料顯示，團隊此次在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展示的3大亮點：

1.QuantaGrid D75E-4U：這款基於雙Intel Xeon 6處理器的伺服器支援PCIe版本Intel Gaudi 3 AI加速器。它結合尖端硬體與企業級軟體平台，無縫實現可擴展的AI部署，展現Intel在高效能AI訓練、推論與雲原生工作負載方面的最新創新。

2.QuantaEdge EGX88D-1U：這款300mm超短機身邊緣伺服器搭載單顆Intel Xeon 6處理器，針對每核心效能做最佳化。在1U機身內支援最多24個連接埠，適用於AI、vRAN與媒體轉碼等運算密集型工作負載。

3.QuantaMesh TA064-IXM：這款64埠800G OSFP資料中心乙太網路交換器採用Intel Atom P系列處理器作為控制平面，適用於新一代資料中心與人工智慧/機器學習工作負載。IXM提供高達51.2T的交換容量與高連接埠密度，確保能在GPU與運算資源的高速連接中，提供穩定且集中化的資料傳輸跟超低延遲的連線品質。

除了上述伺服器與交換器，雲達科技還將展示其他1U與2U通用機櫃式伺服器與儲存伺服器，可讓終端用戶開發應用程式並將其程式碼遷移到Intel oneAPI上，進一步借助oneAPI在XPU上分析及優化程式碼，充分發揮其程式碼的潛力。

雲達近年也成功與英特爾Intel建立了密切的合作，並攜手打造適合各垂直產業的5G與AI解決方案，例如：1.QCT OmniPOD 5G企業專網：QCT OmniPOD採用Intel技術，提升5G NR CU/DU的性能，並增強5G核心網負載能力，支援智慧製造、智慧醫療、智慧農業與智慧園區等多種應用。2.透過QCT DevCloud實現AI無所不在。