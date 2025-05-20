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COMPUTEX／貿聯訂單追著產能跑 GB200大量出貨、HPC占比將達35%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
貿聯資深副總林明村。記者蕭君暉／攝影
貿聯資深副總林明村。記者蕭君暉／攝影

貿聯-KY（3665）受惠輝達（NVIDIA）GB200與AEC大量出貨，訂單追著產能跑，今年業績將逐季增長，其中，高效運算（HPC）部門營收占比今年挑戰35%，同步推升獲利跟著提升，今年營運再戰新高，同時，已經與美系大客戶開發人型機器人線束與連接器，可望成為未來業績成長動能。

貿聯參加今年台北國際電腦展，該公司資深副總林明村20日表示，目前訂單追著產能跑，由於ODM廠已經解決了GB200的組裝問題，使得高速線可望跟著大量出貨，推升今年業績將一季比一季好，今年推升業績成長的主力就是GB200與AEC，由於HPC營收占比已經達到28%，今年將挑戰35%，毛利與獲利同步提升。

他說，GB200客戶主要是美國的雲端服務供應商（CSP），目前是在馬來西亞、印尼與台灣等地生產，產能也在同步增加之中。

針對GB300？他說，GB300貢獻主要是在明年，雖沿用GB200的Bianca架構，然仍有設計變更，例如電源由六條變為八條，伺服器高速線也有升級，平均出貨單價較前一代高出20%，至於下一代的Vera Rubin規格目前也同步在開發當中，預計要到明年下半年或是2027年才有貢獻。

貿聯今年另一項成長動能則來自半導體事業，林明村指出，關稅戰對於半導體設備訂單沒有太大影響，因為主要的終端市場在亞洲，而在AI應用需求帶動下，今年首季半導體營收占比已來到14%，預期下半年在擴產帶動下，營收貢獻可望持續向上。

貿聯今年在電腦展同步展示AI自動駕駛與智慧座艙的連接解決方案，支援自駕系統、智能座艙等，林明村認為會今年電動車部門業績相對持平，但看好智慧座艙、自駕系統等將帶動車用電子持續發展，且車電部分產品也可與人型機器人共用，目前人型機器人與已經與美系客戶共同開發，會是下一個重要動能。

貿聯 營收 半導體

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