COMPUTEX／引領AI與儲存技術新浪潮 群聯展出次世代高效能解決方案

全球儲存與控制晶片領導廠商群聯（8299）今年以「創新落地、部屬未來」為主軸，於COMPUTEX 2025上，發表從企業級SSD、AI應用解決方案，到高階消費性儲存控制晶片及PCIe高速傳輸IC，全面對接COMPUTEX主題，展現推動AI普及與基礎架構革新的實力。

面對生成式AI與即時分析帶來的龐大寫入負載挑戰，群聯亮相旗艦級企業SSD、Pascari X200Z。此款採用PCIe Gen5 NVMe架構、具備類SCM級（Storage Class Memory）低延遲回應，支援最高60 DWPD的極致耐寫能力。特別為AI訓練、大型交易資料庫與即時記錄系統打造，X200Z提供無瓶頸的擴充性與穩定寫入效能，堪稱下一世代企業儲存的標竿之作。

群聯指出，隨著越來越多企業採用私有化訓練的大型語言模型（LLM），公司同步推出全新AI應用服務套件、aiDAPTIVGPT。作為獲得Computex Best Choice Award的獨家專利平台aiDAPTIV+的延伸應用，aiDAPTIVGPT專為私有化訓練模型設計，提供文字對話、語音服務、程式碼生成、網頁搜尋與資料分析等推論功能，協助中小企業、教育機構與政府部門快速從內部資料中擷取價值，解決以往推論工具分散、難以整合的痛點。

群聯進一步說，透過aiDAPTIVGPT，企業可在保障資料隱私與安全的前提下，享有媲美雲端服務的生成式AI能力，為AI導入提供一站式解決方案，充分展現群聯在AI邊緣運算與私有化AI平台的技術領先地位。

在高效能運算與電競應用領域，群聯以E28 PCIe 5.0 SSD控制晶片持續突破技術極限。E28採用台積電6奈米製程，是全球首款內建AI運算能力的SSD控制晶片，可加速AI模型更新與系統整體運作效能，開啟儲存裝置智慧化新紀元。

E28在效能表現上亦創下新高，隨機存取效能可達 2,600K/3,000K IOPS（讀取/寫入），比同級距競品的資料處理能力高出10%以上，充分展現群聯在高效能儲存領域的實力。此外，E28的功耗表現亦領先業界，與相同採用6nm製程的競品相比，可降低15%的功耗，同時兼顧能源效率與高效能。整體而言，E28在資料頻寬與功耗之間達成完美平衡，使綜合效能功耗比 (Performance/Power-Consumption) 較同級6nm的競品提升達15%至30%，為高效能儲存裝置立下新標竿。

創辦人暨執行長潘健成說，「AI與儲存技術的融合正加速改變世界，群聯在今年COMPUTEX展示的，是我們為全球數位轉型所打造的關鍵引擎。從獲得金獎肯定的全球首款AI SSD控制晶片E28、到企業級高速儲存Pascari X200Z，再到推動私有化AI普及的aiDAPTIVGPT工具包，每一項創新都是群聯深耕研發、洞察未來所累積的成果」。