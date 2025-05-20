COMPUTEX／引領AI與儲存技術新浪潮 群聯展出次世代高效能解決方案
全球儲存與控制晶片領導廠商群聯（8299）今年以「創新落地、部屬未來」為主軸，於COMPUTEX 2025上，發表從企業級SSD、AI應用解決方案，到高階消費性儲存控制晶片及PCIe高速傳輸IC，全面對接COMPUTEX主題，展現推動AI普及與基礎架構革新的實力。
面對生成式AI與即時分析帶來的龐大寫入負載挑戰，群聯亮相旗艦級企業SSD、Pascari X200Z。此款採用PCIe Gen5 NVMe架構、具備類SCM級（Storage Class Memory）低延遲回應，支援最高60 DWPD的極致耐寫能力。特別為AI訓練、大型交易資料庫與即時記錄系統打造，X200Z提供無瓶頸的擴充性與穩定寫入效能，堪稱下一世代企業儲存的標竿之作。
群聯指出，隨著越來越多企業採用私有化訓練的大型語言模型（LLM），公司同步推出全新AI應用服務套件、aiDAPTIVGPT。作為獲得Computex Best Choice Award的獨家專利平台aiDAPTIV+的延伸應用，aiDAPTIVGPT專為私有化訓練模型設計，提供文字對話、語音服務、程式碼生成、網頁搜尋與資料分析等推論功能，協助中小企業、教育機構與政府部門快速從內部資料中擷取價值，解決以往推論工具分散、難以整合的痛點。
群聯進一步說，透過aiDAPTIVGPT，企業可在保障資料隱私與安全的前提下，享有媲美雲端服務的生成式AI能力，為AI導入提供一站式解決方案，充分展現群聯在AI邊緣運算與私有化AI平台的技術領先地位。
在高效能運算與電競應用領域，群聯以E28 PCIe 5.0 SSD控制晶片持續突破技術極限。E28採用台積電6奈米製程，是全球首款內建AI運算能力的SSD控制晶片，可加速AI模型更新與系統整體運作效能，開啟儲存裝置智慧化新紀元。
E28在效能表現上亦創下新高，隨機存取效能可達 2,600K/3,000K IOPS（讀取/寫入），比同級距競品的資料處理能力高出10%以上，充分展現群聯在高效能儲存領域的實力。此外，E28的功耗表現亦領先業界，與相同採用6nm製程的競品相比，可降低15%的功耗，同時兼顧能源效率與高效能。整體而言，E28在資料頻寬與功耗之間達成完美平衡，使綜合效能功耗比 (Performance/Power-Consumption) 較同級6nm的競品提升達15%至30%，為高效能儲存裝置立下新標竿。
創辦人暨執行長潘健成說，「AI與儲存技術的融合正加速改變世界，群聯在今年COMPUTEX展示的，是我們為全球數位轉型所打造的關鍵引擎。從獲得金獎肯定的全球首款AI SSD控制晶片E28、到企業級高速儲存Pascari X200Z，再到推動私有化AI普及的aiDAPTIVGPT工具包，每一項創新都是群聯深耕研發、洞察未來所累積的成果」。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言