COMPUTEX／金士頓以高效能解決方案賦能未來

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓以「金士頓未來城市」為主題，重磅登場2025台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。秉持「Built on Commitment」的品牌承諾，金士頓打造沉浸式主題展間，聚焦極致速度、AI 智慧與創新科技三大面向，全面展現金士頓記憶體與儲存解決方案在AI 伺服器與航太應用等領域的實例應用。

展區亦同步亮相多款重點新品，包含Kingston FURY Renegade G5 固態硬碟、企業級 DC3000ME 固態硬碟，以及 DataTraveler Exodia S 隨身碟。隨著 AI 持續重塑各產業樣貌，金士頓以卓越品質、優異效能及持續創新為基石，成為推動產業轉型與 AI 科技落地的關鍵力量。

金士頓亞太區業務行銷暨事業發展副總經理吳志恒表示，「金士頓不只想像未來，更要建構未來。從 AI 伺服器到航太技術，我們的解決方案驅動著明日的突破。『Built on Commitment』是我們一切行動的根基，我們很榮幸在 COMPUTEX 2025 展現這份承諾如何持續推動創新極限」。

作為金士頓未來城市的核心，「智慧引擎中樞」全面展示金士頓企業級記憶體與儲存方案如何推動 AI 與機器人應用的快速發展。新一代的 DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 固態硬碟與 Server Premier DDR5 記憶體，為技嘉 AI 機架式伺服器提供強大的運算動能，憑藉卓越的速度、耐用性與穩定性，滿足高強度 AI 運算需求。

金士頓 AI 解決方案廣泛支援機器人、AI PC 與AI 伺服器，有效提升公共安全、資料防護及產線效率，提供從前端資料擷取到後端分析的完整 AI 架構，充分展現「Built on Commitment」品牌承諾。

本次展會，金士頓特別攜手台灣智能機器人科技（TIRC），現場展示戶外巡檢機器人解決方案。該系統可部署於工廠、偏遠區域等嚴苛環境，執行資料蒐集、傳輸與 AI 即時影像分析。透過搭載 DC3000ME 固態硬碟與Server Premier DDR5 記憶體的 AI 伺服器，結合配備 Kingston FURY Renegade DDR5 記憶體與 G5 固態硬碟的 AI PC，系統能快速偵測安全風險、資安漏洞與異常狀況，並即時應對處理。金士頓致力為資料處理各環節提供穩定、可靠的高效能支援，推動 AI 應用朝向更智慧、更即時、更靈活的方向發展，全面賦能各產業持續創新。